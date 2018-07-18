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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як не допустити появи каменів у нирках: 5 дієвих порад від Уляни Супрун

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Профілактика сечокам'яної хвороби: поради від Супрун
Профілактика сечокам'яної хвороби: поради від Супрун / Фото із відкритих джерел

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поділилась порадами з профілактики сечокам'яної хвороби та не допустити появи каменів у нирках.

Про це очільниця МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook.

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Пацієнти, які хворіли на сечокам'яну хворобу та хоч раз в житті пережили виведення каменів з нирок, навряд чи захочуть повторити такий досвід,
– зазначає Уляна Супрун.

При цьому захворюванні вона застерігає у жодному разі не займатись самолікуванням у домашніх умовах.

Натомість, щоб не лікувати хворобу, краще їй запобігти.

Уляна Супрун радить дотримуватись простих порад:

Пити достатньо води

Ризик утворення каменів у нирках майже вдвічі вищий серед людей, які не вживають достатньої кількості води на добу. Їхні нирки постійно відкачують воду назад в кров, і виводять дуже концентровану сечу.

via GIPHY

Менше солі й цукру, більше овочів та фруктів

Що більше солі людина споживає, то більше кальцію виходить із її кісток. Максимально рекомендована добова норма – 5 грамів, це приблизно 1 чайна ложка.

Варто також обмежити споживання білків тваринного походження. Через їх надмірне вживання підвищується рівень сечової та фосфорної кислоти в організмі людини.

via GIPHY

Їжте лимони

Вода з лимонним соком сприяє збільшенню кількості лимонної кислоти в сечі. Лимонна кислота не дає кальцію утворювати нерозчинну сіль із щавлевою кислотою.

Відмовтесь від куріння

Сигарети є однією із причин зменшення кровотоку в усьому тілі, зокрема і в нирках. Що менше крові надходить до нирок – то гірше вони працюють.

Займіться спортом

Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і зменшити ризик хронічних хвороб нирок.

via GIPHY

Уляна Супрун радить не відкладати візит до лікаря, періодично турбує сильний чи гострий біль в області попереку та є труднощі з сечовипусканням.

Раніше очільниця ділилась пізнавальним відео про камені у нирках та сечокам'яну хворобу.

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Теги: Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Лікування Профілактика захворювань Поради Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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