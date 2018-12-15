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      Як не допустити розвитку ларингіту

      468 Читать новость на русском
      Як не допустити розвиток ларингіту
      Як не допустити розвиток ларингіту / medicalnewstoday.com

      Ларингіт – це запалення слизової оболонки гортані. Ларингіт є досить поширеним ЛОР-захворюванням.

      Отоларинголог Наталія Лоянич пояснила, що потрібно робити, щоб вберегтися від захворювання, пише ТСН.

      Читайте також: Що таке надмірна тривога і чим вона небезпечна

       
      Ларингіт – симптоми:
      • охриплість голосу або повне його зникнення;
      • гавкучий кашель;
      • нежить;
      • першіння в горлі або відчуття грудки в горлі.

      1. Вчасно лікуйте хронічні хвороби – тонзиліти, гастрити, синусити, карієс.

      2. Дотримуйтеся здорового способу життя, почніть загартовуватися.

      via GIPHY

      3. Вчасно робіть щеплення від грипу.

      4. Часто провітрюйте приміщення, пильнуйте, щоб температура кімнати була комфортною.

      5. Не забувайте про особисту гігієну: використовуйте одноразові серветки, мийте руки після транспорту, тощо.

      via GIPHY

      6. Під час епідемій грипу та ГРВІ уникайте скупчення людей, не відвідуйте масові заходи.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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