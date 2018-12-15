Як не допустити розвитку ларингіту

Ларингіт – це запалення слизової оболонки гортані. Ларингіт є досить поширеним ЛОР-захворюванням.

Отоларинголог Наталія Лоянич пояснила, що потрібно робити, щоб вберегтися від захворювання, пише ТСН.

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Ларингіт – симптоми: • охриплість голосу або повне його зникнення;

• гавкучий кашель;

• нежить;

• першіння в горлі або відчуття грудки в горлі.

1. Вчасно лікуйте хронічні хвороби – тонзиліти, гастрити, синусити, карієс.

2. Дотримуйтеся здорового способу життя, почніть загартовуватися.

3. Вчасно робіть щеплення від грипу.

4. Часто провітрюйте приміщення, пильнуйте, щоб температура кімнати була комфортною.

5. Не забувайте про особисту гігієну: використовуйте одноразові серветки, мийте руки після транспорту, тощо.

6. Під час епідемій грипу та ГРВІ уникайте скупчення людей, не відвідуйте масові заходи.

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