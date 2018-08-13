10:13
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як не допустити виникнення варикозу під час тренувань

265 Читать новость на русском
Як не допустити виникнення варикозу під час тренувань
Як не допустити виникнення варикозу під час тренувань / apextraininggym.com/

Варикозне розширення вен – досить поширене захворювання серед хронічних. Щоб не допустити цього потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря.

Про це пише флеболог (лікар, що спеціалізується на захворюваннях вен) та хірург Анастасія Акулова, інформує "Обозреватель".

Читайте також: Який колір світла здатний зіпсувати зір

Щоб уникнути варикозу під час тренувань потрібно придбати спортивний компресійний трикотаж (гольфи). Його можна купити в аптеці чи ортопедичному салоні.

Обирайте вправи, при яких вам потрібно піднімати вагу у положенні сидячи та уникайте вправи з вертикальним навантаженням.

via GIPHY

Один з ризиків виникнення варикозу є надмірна вага, тому варто контролювати набір м’язової маси.

Варто пройти УЗД-скринінг нижніх кінцівок вен, щоб переконатися, чи немає початкових проявів варикозу.

Після тренування лікар рекомендує лягти та поставити під ноги подушку або валик. Також можна прийняти контрастний душ.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сьогодні, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
сьогодні, 08:40 Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
Ольга Черненко
Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
сьогодні, 00:09 Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
Анатолій Яворський
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
12 серпня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
Хто влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
12 серпня, 20:48 Хто влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Ветерани зможуть отримати психологічну допомогу в сімейного лікаря чи терапевта, – МОЗ
 3 травня , 19:16
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук