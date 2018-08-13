Як не допустити виникнення варикозу під час тренувань

Варикозне розширення вен – досить поширене захворювання серед хронічних. Щоб не допустити цього потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря.

Про це пише флеболог (лікар, що спеціалізується на захворюваннях вен) та хірург Анастасія Акулова, інформує "Обозреватель".

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Щоб уникнути варикозу під час тренувань потрібно придбати спортивний компресійний трикотаж (гольфи). Його можна купити в аптеці чи ортопедичному салоні.

Обирайте вправи, при яких вам потрібно піднімати вагу у положенні сидячи та уникайте вправи з вертикальним навантаженням.

Один з ризиків виникнення варикозу є надмірна вага, тому варто контролювати набір м’язової маси.

Варто пройти УЗД-скринінг нижніх кінцівок вен, щоб переконатися, чи немає початкових проявів варикозу.

Після тренування лікар рекомендує лягти та поставити під ноги подушку або валик. Також можна прийняти контрастний душ.