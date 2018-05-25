Як не конфліктувати з чоловіками: 5 порад від Маші Єфросиніної

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала 5 правил, як подолати конфліктну ситуацію з коханим.

Про це вона розповіла у своєму блозі в YouTube.

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"Якщо ми сваримось з чоловіком, нам здається, що життя закінчилось і він ніколи не полюбить нас ще раз. Однак, потрібно вміти виходити з конфлікту", – наголосила ведуча.

Таким чином, щоб звичайна сварка не перетворилась у кінець життя, Єфросиніна склала перелік порад, які можуть допомогти знайти вихід з конфліктної ситуації.

Скажіть чоловіку причину, чому Ви ображені

"Так це складно! Я знаю, що з вами відбувається в той самий момент, коли вас образив чоловік. Ви не можете говорити, у вас клубок у горлі. У вас вата всередині. Вас якась невидима сила тисне цю образу вниз. І каже вам: "Ні, мовчи! Сердься. Нікчемний погляд на нього!" Але тут є одна проблема. Чоловік може не розуміти того, чому ви образилися", – зазначила Маша Єфросиніна.

Тому потрібно підходити до коханого і говорити йому, у чому проблема.

Вмійте миритися першою, якщо помиляєшся

"Звичайно, ти завжди маєш рацію. На 150 відсотків. Винен він. Але, тим не менше, кожна з нас може розуміти, що десь також образила його. Якщо ви цей сигнал внутрішній отримали, то підійдіть до нього і починайте миритися" – додала вона.



Будьте готові йти на примирення першими

Не тягніть із примиренням

Коли Ви посварилися, сильно поскандалили, і час спати, найбільша дурість, яку можна зробити – це заснути не помирившись, поговоривши.

По-перше, це безсонна ніч. По-друге, до ранку конфлікт буде ще гірше. По-третє, можна продовжити образу ще на добу до наступної ночі. Ну, а там за ланцюговою реакцією. Це складно, але треба якимось чином домовитися, щоб посварившись жорстко, не лягати спати,

– йдеться у блозі.



Не лягайте спати, якщо не помирилися

Не маніпулюйте дітьми

Є діти, які вас люблять, люблять однаково обох. І тоді батьки починають з'ясовувати свої відносини шляхом маніпуляції дітьми.

Це вас це не помирить і відносини це не поліпшить. Також маніпуляція дітьми може нанести їм душевну травму, адже вони люблять однаково обох батьків.



При конфлікті не варто маніпулювати дітьми

Не виганяйте його з дому. І "сама не йди"

Ось цього взагалі не потрібно робити. Коли ти демонстративно збираєш речі. Ти вся така в істериці. І тобі здається, що в цей момент він повинен брати тебе за руки, притискати до себе і говорити "Рідна, дорога, кохана, не йди! Я все для тебе зроблю". Цього не станеться,

– наголосила Маша Єфросиніна.

Чоловіки істерики не люблять. Їх лякають і відштовхують сльози та крики.

Те ж саме стосується моменту, коли Ви хочете вигнати з дому його. "Чому я повинна йти? Ні! Нехай він іде! І улюблена фраза "Пішов геть!" Це все в результаті підстьобне його образитися, розсердитися і не дуже-то хотіти до вас повернутися".

Не йдіть самі, не виганяйте з дому, якщо ви не хочете, щоб ваші відносини ще більше зіпсувалися.

Дивіться відео з богу Маші Єфросиніної: