Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера

Відпустка – ідеальний час перемикнути увагу з буденних справ на щось цікаве, поринути у вир пригод та відкрити нові горизонти. Не має значення, де ви плануєте це робити: у рідному місті, на селі у бабусі або на фешенебельному курорті. Однак, у будь-якому разі не слід забувати про фізичну активність, щоб м’язи були у тонусі.

Єдина вимога – тренування не повинно вимагати надмірних зусиль, а, навпаки, приносити задоволення. Ось кілька вправ для тих, хто хоче залишатися у формі навіть у відпустці, але при цьому не виснажувати себе.

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Вправа №1. Присідання

Вихідне положення – ноги трішки ширше за плечі, носки в сторони, лопатки зведені, живіт в тонусі, руки на рівні грудної клітки. Присідати через відведення тазу (можна уявити позаду себе стілець і намагатися на нього сісти), спина рівна.

Видих виконувати під час повернення у вихідне положення (піднімаючись вгору), слідкувати за колінами (внизу розводити їх). Під час підйому акцент робити на п’ятку.

Тренування під час відпустки не повинно бути виснажливим

Варіанти ускладнення:

• виконати вправу з обтяженням. Замість гантелей можна використати пляшки з водою (0,5-2 л);

• з положення присіду виконати стрибок вгору. При цьому відштовхуватися з акцентом на п’ятку, приземлятися плавно з носка на п’ятку, розводячи при цьому коліна в сторони;

• у положенні присіду затриматись на 2-3 секунди або виконати 3 пружини з невеликою амплітудою (пружинити шляхом піднімання тазу, а не згинання колін).

Вправа №2. Віджимання

Вихідне положення – упор на руках (долоні під плечима) та колінах (або на прямих ногах). Згинаючи руки, опуститися практично до підлоги (чим нижче, тим краще). З видихом розігнути руки та повернутися у вихідне положення.

Варіанти ускладнення:

• згинати руки на 3 рахунки, розгинати (повертатися у вихідне положення) на 1 рахунок;

• під час виконання віджимання одну ногу поставити на іншу або тримати пряму у повітрі;

• після повернення у вихідне положення по черзі коліном торкнутися протилежного ліктя.

З технікою віджимань можна ознайомитися на відео:

Як не втратити форму під час відпустки: як правильно віджиматись – відео

Вправа №3. Випади з кроком назад

Вихідне положення – ноги на ширині плечей, лопатки зведені, живіт в тонусі, руки на рівні грудної клітки або на поясі. Виконати крок назад, рівномірно розподіливши вагу на обидві ноги.

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Присісти, при цьому коліно передньої ноги спрямоване вперед, за носком. Коліном ноги, яка виконувала крок назад, тягнутися до підлоги. Спину тримати рівно, можна трішки нахилити корпус вперед. Повертаючись після кроку у вихідне положення, робити акцент на п’ятку передньої ноги.

Варіанти ускладнення:

• виконати вправу з обтяженням. Замість гантелей можна використати пляшки з водою (0,5-2 л);

• у положенні присіду затриматись на 2-3 секунди або виконати 3 пружини з невеликою амплітудою (пружинити підніманням тазу, а не згинанням колін);

• після повернення у вихідне положення підняти коліно до рівня грудної клітки.

Вправа №4. Планка бокова

Вихідне положення – упор на правому лікті та прямих ногах (ліва нога попереду), ліва рука зігнута, за головою. Виконати скручування, лівим ліктем потягнутися до підлоги, повернутися у вихідне положення. Видихати під час скручування. Те саме повторити на іншу сторону.

Інші варіанти планки можна знайти на відео:

Як не втратити форму під час відпустки: бокова планка з упором на лікоть – відео

Вправа №5. Підйоми тулуба у положенні лежачи на спині

Вихідне положення – стопи на ширині плечей, поперек притиснутий до твердої поверхні, руки на пояс. Підняти тулуб (повністю сісти), при цьому стопи постійно притиснуті до підлоги, повернутися у вихідне положення.

Під час підйому та повернення у вихідне положення спину округлювати. Видихати під час підйому.

Вправа №6. Зворотна планка

Вихідне положення – упор на прямих руках та стопах, таз на підлозі, ноги зігнуті. З видихом підняти таз до паралелі з підлогою, при цьому потягнутися рукою вперед (за голову), повернутися у вихідне положення і повторити лівою рукою.

Питний режим – запорука вдалого тренування

Корисні поради:

• перед виконанням вправ обов’язково зробити розминку та потягнути м’язи і зв’язки, які будуть задіяні під час роботи. Після тренування потрібно знову потягнути м’язи і зв’язки, щоб активізувати відновні процеси;

• вправи можна виконувати по черзі, кожну по 12-15 раз. Відпочинок між вправами – 15-30 секунд. Альтернативний варіант – виконувати кожну вправи у 3 підходи по 12-15 раз. Відпочинок аналогічний;

• під час виконання усіх вправ лопатки повинні бути зведені (уявити, що на спині прикріплені кишені, в які потрібно вкласти лопатки), живіт в тонусі;

• тренуватися краще зранку, коли ще не жарко. Однак протипоказів щодо обідніх чи вечірніх тренувань немає. Головне не робити це на голодний шлунок (поїсти за 1,5-2 години до тренування) та дотримуватися питного режиму.

Зведені лопатки та підтягнутий живіт – обов’язкова вимога під час виконання усіх вправ

Частота таких тренувань під час відпустки не регламентована. За бажанням їх можна проводити щодня, але оптимальний варіант – тричі на тиждень. В будь-якому разі не варто себе примушувати займатися. Відпустка на то й відпустка, щоб робити все задля задоволення.

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