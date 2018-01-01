Як не набрати зайву вагу під час новорічних свят: поради фітнес-тренера
Новорічна ніч – це, напевно, одна із найсмачніших ночей в році! Однак, як правило, цим все не закінчується, і наступні пару днів триває марафон поїдання їжі. І здається, що найближчий тиждень ви тільки й будете сідати за стіл. А потім й немає чому дивуватись зайвим кілограмам!
Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко дає кілька дієвих порад, щоб після свят ви без проблем одягали улюблені джинси.
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Вибирайте один вид білка
Аніта Луценко радить їсти в день або головні страви з риби, або з м'яса. І не змішувати їх між собою.
Вечеряйте
Обов'язково вечеряйте! Перед застіллями, які затягують до пізньої ночі, – вечеряйте о 18-19 годині, тоді за столом ви не будете голодні і не з’їсте зайвого.
Контролюйте кількість випитого
Розбавляйте вино водою, а після кожного келиху – випивайте склянку воду. Так ви не лише уникнете похмілля, а не з’їсте зайвого, адже алкоголь розпалює апетит.
Порції – це важливо
Не з’їдайте більше, аніж за звичайною вечерею. Якщо хочете скуштувати все – беріть маленькі порції.
Забутьте про хліб
На новорічні свята краще обійтися без хлібу, адже це лише зайві сантиметри на вашій талії.