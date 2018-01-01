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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як не набрати зайву вагу під час новорічних свят: поради фітнес-тренера

19:17, 1 січня 570 Читать новость на русском
Як не набрати зайву вагу під час новорічних свят
Як не набрати зайву вагу під час новорічних свят / Фото з Instagram

Новорічна ніч – це, напевно, одна із найсмачніших ночей в році! Однак, як правило, цим все не закінчується, і наступні пару днів триває марафон поїдання їжі. І здається, що найближчий тиждень ви тільки й будете сідати за стіл. А потім й немає чому дивуватись зайвим кілограмам!

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко дає кілька дієвих порад, щоб після свят ви без проблем одягали улюблені джинси.

Читайте також: Як правильно харчуватися на свята: 6 порад від дієтолога

Вибирайте один вид білка

Аніта Луценко радить їсти в день або головні страви з риби, або з м'яса. І не змішувати їх між собою.

Вечеряйте

Обов'язково вечеряйте! Перед застіллями, які затягують до пізньої ночі, – вечеряйте о 18-19 годині, тоді за столом ви не будете голодні і не з’їсте зайвого.

Контролюйте кількість випитого

Розбавляйте вино водою, а після кожного келиху – випивайте склянку воду. Так ви не лише уникнете похмілля, а не з’їсте зайвого, адже алкоголь розпалює апетит.

Порції – це важливо

Не з’їдайте більше, аніж за звичайною вечерею. Якщо хочете скуштувати все – беріть маленькі порції.

Забутьте про хліб

На новорічні свята краще обійтися без хлібу, адже це лише зайві сантиметри на вашій талії.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради
Джерело: Viva
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