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      Як не накричати та не зірватися на дитині: порада Маші Єфросиніної

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      Як не накричати та не зірватися на дитині
      Як не накричати та не зірватися на дитині / mamablog.teach-through-love.com

      Дуже часто трапляються ситуації, коли діти виводять батьків і з себе. Та кричати на дітей – не найкращий вихід і з ситуації.

      Про це говорить українська телеведуча Маша Єфросиніна в YouTube.

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      Замість того, щоб крикнути, телеведуча використовує "залізний тон".

      Та щоб не накричати на дітей у складних ситуаціях, потрібно зробити вдих-видих. Вона зазначила, що це не завжди легко, але це просто потрібно зробити.

      Як не накричати та не зірватися на дитині
      Як не накричати та не зірватися на дитині

      Друга порада Маші Єфросиніної – зрозуміти, що матері цей крик потім повернеться. Вона зазначила, що сама таку зброю вигадала. Якщо мама буде часто кричати у дитинстві, то коли-небудь на неї крикнуть власні діти. Тому потрібно себе стримувати.

      Чому не потрібно кричати на дітей:

      1. Маша Єфросиніна переконана, що крик нічого не дасть.
      2. Через це вас почнуть боятися діти.
      3. Діти будуть сіпатися при кожному підвищенню голосу.

      Чому не потрібно кричати на дітей
      Чому не потрібно кричати на дітей

      Тому, щоб не накричати на дітей, телеведуча радить покричати в ванній. Якщо ж діти дуже сильно розгнівили, то можна крикнути раз. Проте якщо ви не встигли порахувати до десяти або не зробили вдих-видих і накричали, то потрібно вибачитися перед дитиною.

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      Теги: Здоров'я Психологія Діти Маша Єфросиніна
      Джерело: 24 Канал
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