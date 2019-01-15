Як не переплутати геморой з раком прямої кишки

Геморой – хвороба, на яку звикли не звертати особливої уваги (поки не "припече"), сприймаючи її як незручність, з якою можна впоратися і "бабусиними" методами. Але небажання здатися фахівцям може зіграти з нами злий жарт, бо за симптомами геморою може приховуватися онкологічне захворювання.

Про те, як не пропустити підступну хворобу ексклюзивно для Здоров'я 24 розповів онкохірург клініки "Добробут" Анатолій Шудрак.

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Онкохірург Анатолій Шудрак “Геморой, тобто варикозне розширення вен прямої кишки – досить поширене захворювання. Його дано людству в нагороду за прямоходіння – жодна тварина гемороєм не хворіє! При цьому найбільше схильні до ризику розвитку геморою люди, діяльність яких пов'язана з такими фізичними навантаженнями, як тривале сидіння або стояння на одному місці. У групі ризику й ті, хто страждає на хронічні запори, а також жінки в період вагітності і після пологів”

Якщо хвороба не пускати на самоплив, а вчасно звернутися до фахівця – геморой успішно лікується, в крайніх випадках застосовується оперативне втручання. Але існує ще одна вагома причина, чому при появі перших симптомів цієї хвороби потрібно відразу ж звернутися до фахівця. Вирішивши, що у нас геморой, ми можемо пропустити таке небезпечне захворювання, як рак прямої кишки.

Онкохірург Анатолій Шудрак “Геморой сам по собі не переростає в рак – це не передпухлинне захворювання, як іноді думають. Небезпека в тому, що симптоми геморою і раку прямої кишки дуже схожі – сама людина не зможе зрозуміти, з чим він має справу. Дискомфорт і біль в задньому проході, помилкові позиви на стілець, поява крові в калі, ректальні кровотечі – все це характерно для обох патологій. Тому при появі перших ознак так званого "геморою" необхідно якомога швидше звернутися до лікаря, щоб виключити варіант розвитку небезпечного захворювання”.

Спеціаліст пояснив, що рак прямої кишки – це захворювання, яке розвивається з поліпів, що виростають на слизової прямої кишки. Поліпи до 5 мм не викликають ніяких побоювань, а ось поліпи понад 5 міліметріа підлягають видаленню, бо ризик їх виникнення злоякісної пухлини стає високим.



Як розрізнити гемаро і рак прямої кишки

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Група ризику розвитку раку прямої кишки

Онкохірург Анатолій Шудрак “ Перш за все, це люди старше 50-ти років. Люди цієї вікової категорії регулярно повинні проходити спеціальні обстеження. Наприклад, в рамках американських, європейських, японських скринінгових програм люди після 50 років обов'язково раз на рік походять ректоскопію, раз в 3 роки виконується колоноскопія (оглядається вся товста кишка). Оскільки в нашій країні таких скринінгових програм поки немає, потрібно подбати про себе самим.”

Фахівець відзначив і ще один важливий фактор, що підвищує ризик виникнення раку прямої або товстої кишки – це харчування. Науковими дослідженнями встановлено, що вживання у великій кількості м'ясної їжі (особливо копченостей) може спровокувати появу онкологічного процесу.

Онкохірург Анатолій Шудрак “Певну роль може відігравати і спадковість. Наприклад, таке генетичне захворювання, як сімейний поліпоз, майже в 100% випадків призводить до раку товстої кишки. Тому пацієнтам з таким діагнозом вже в молодому віці видаляють товсту кишку. Пам'ятайте, що з будь-яким, навіть з онкологічним захворюванням можна впоратися, якщо його виявлено на ранніх стадіях. Слідкуйте за своїм здоров'ям!”

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