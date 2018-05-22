Як не підчепити гепатит у манікюрному салоні

Під час косметичних процедур вірогідність отримати небезпечний вірус, зокрема, гепатит, є реальною загрозою, якщо в салоні не дотримуються правил контролю чистоти обладнання.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Аби переконатися, що у салоні краси надають безпечні послуги, варто звернути увагу на кілька речей.

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Гігієна рук

Вчасна обробка рук є важливим заходом у захисті від інфекцій – майстер манікюру повинен мити руки з милом перед та після початку робочої зміни, а також після відвідування вбиральні.

Також майстер має обробити руки антисептиком перед та після контакту з кожним клієнтом. Ці всі правила також стосуються і клієнта.

Засоби для гігієни рук та рукавички повинні лежати в легко доступних місцях. Рушники для рук мають бути одноразового використання. Місця для миття рук мають бути обладнані дозаторами з рідким милом, антисептиком та кремом для догляду за шкірою,

– зазначила Супрун.

Стерилізація й дезінфекція інструментів та очищення меблів

Найкраще стерилізувати інструменти паровим способом. Дехто використовує сухожарову шафу, проте вона не забезпечує необхідний рівень обробки інструментів.

На ваше прохання майстер має показати відповідний сертифікат щодо обладнання для дезінфекції та стерилізації – чи відповідає воно вимогам медичного обладнання.

Меблі у салоні повинні бути з матеріалів, які придатні для обробки та очищення поверхонь дезінфікуючими засобами.

Вентиляція

Оскільки салон відвідує велика кількість людей, дуже важливо очищати повітря для зменшення кількості інфекцій, що передаються повітряним шляхом. Тож салони повинні мати механічну вентиляційну систему.

Сортування та утилізація відходів

Правильне поводження з відходами після манікюру знижує ризик розповсюдження інфекцій.