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Як не піддатися спокусі повернутися до екс-партнера

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Як не піддатися спокусі повернутися до колишнього партнера
Як не піддатися спокусі повернутися до колишнього партнера / themodernman.com

Трапляються такі ситуації, коли ви відчуваєте, що вам потрібно зателефонувати до колишнього партнера та повернути його.

Це буває через велику дозу алкоголю і через те, що ви ще не знайшли нового партнера, пише Broadly.

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Психотерапевт Тереза Томас розповіла, як впоратися з цими відчуттями та легко вийти з цієї ситуації.

Спершу згадайте, через що ви розлучилися. Не варто обманювати себе тим, що він/вона змінився/-ся. Навіть якщо партнер підкачався/стильніше одягається/ краще поводиться, це та сама людина, у якої багато недоліків.

Перш ніж повернутися до екс-парнера, пригадайте причину розлучення
Перш ніж повернутися до екс-парнера, пригадайте причину розлучення

Прибережіть відчуття, якщо ви знаєте, що після сексу більше прив’яжетеся до людини. Особливо будьте обережні, якщо почуття є.
І ось ви таки телефонуєте до свого екс та прокидаєтеся зранку у ліжку з ним. Так, навряд чи ця незручна ситуація входила у ваші плани. Виникає відчуття сорому.

Після вчиненого не звинувачуйте себе і не шкодуйте про це. Подумайте про межу, яку ви не зможете переступити надалі і які заклади вам краще не відвідувати.

Після вчиненого не звинувачуйте себе
Після вчиненого не звинувачуйте себе

Якщо у вас ностальгія, то її краще лікувати листом – напишіть все, що відчуваєте. Також спробуйте написати екс-партнеру не добиватися любові ні в реальному житті, ні у соцмережах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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