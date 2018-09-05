Як не піддатися спокусі повернутися до екс-партнера
Трапляються такі ситуації, коли ви відчуваєте, що вам потрібно зателефонувати до колишнього партнера та повернути його.
Це буває через велику дозу алкоголю і через те, що ви ще не знайшли нового партнера, пише Broadly.
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Психотерапевт Тереза Томас розповіла, як впоратися з цими відчуттями та легко вийти з цієї ситуації.
Спершу згадайте, через що ви розлучилися. Не варто обманювати себе тим, що він/вона змінився/-ся. Навіть якщо партнер підкачався/стильніше одягається/ краще поводиться, це та сама людина, у якої багато недоліків.
Перш ніж повернутися до екс-парнера, пригадайте причину розлучення
Прибережіть відчуття, якщо ви знаєте, що після сексу більше прив’яжетеся до людини. Особливо будьте обережні, якщо почуття є.
І ось ви таки телефонуєте до свого екс та прокидаєтеся зранку у ліжку з ним. Так, навряд чи ця незручна ситуація входила у ваші плани. Виникає відчуття сорому.
Після вчиненого не звинувачуйте себе і не шкодуйте про це. Подумайте про межу, яку ви не зможете переступити надалі і які заклади вам краще не відвідувати.
Після вчиненого не звинувачуйте себе
Якщо у вас ностальгія, то її краще лікувати листом – напишіть все, що відчуваєте. Також спробуйте написати екс-партнеру не добиватися любові ні в реальному житті, ні у соцмережах.
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