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Як не підхопити інфекцію під час відпочинку біля водойми

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Як не підхопити інфекцію на пляжі
Як не підхопити інфекцію на пляжі / unsplash.com

Коли купальний сезон у розпалі, під час відпочинку варто знати прості правила поведінки, аби не підхопити у людному місці інфекцій та захворювань.

Влітку частішають випадки інфекційних захворювань, пов'язані з плаванням у ставах, річках та озерах, стан яких не відповідає санітарним нормам, передає Zhyvyaktyvno.

Читайте також: Літо в Україні: карта водойм, де заборонено купатися через інфекції

Найчастіше страждає шлунково-кишковий тракт, адже у воді може бути кишкова паличка, шигелла чи інші небезпечні віруси. Подібна інфекція потрапляє у водойми через стічні води та повені.

Також хвороби можуть виникати від дії токсинів та хімікатів у воді, а також речовин, що виникають під час цвітіння водоростей. Окрім того, у воді можуть розмножуватись паразити, яких переносять водоплавні птахи чи гризуни.

Прискіпливо обирайте пляж для відпочинку

Прискіпливо обирайте пляж для відпочинку

Справляння фізіологічних потреб у воду також можуть стати причиною виникнення захворювань. Найчастіше до медиків по допомогу звертаються у липні. Зонами підвищеної небезпеки є неглибокі ставки, озера та водойми зі слабкою циркуляцією води.

Надмірно людних місць відпочинку біля води та не обладнаних туалетами з відведеною каналізацією місць масового відпочинку краще також уникати.

Оскільки зазвичай маленькі діти не стримують сечовипускання у воді, варто оминати і місця, популярні для сімейного відпочинку.

Також має насторожувати піниста вода та водойма підозрілого забарвлення. І уникайте плавання після рясних дощів або повеней. 

Універсальна порада не підчепити інфекцію під час відпочинку – коли плаваєте, намагайтесь не ковтати води.

Як не підхопити інфекцію на пляжі

Намагайтесь не ковтати води під час плавання – це вбереже вас від інфекцій

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя відпочинок Здоров'я Подорожі Інфекція Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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