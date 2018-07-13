Як не підхопити інфекцію під час відпочинку біля водойми

Коли купальний сезон у розпалі, під час відпочинку варто знати прості правила поведінки, аби не підхопити у людному місці інфекцій та захворювань.

Влітку частішають випадки інфекційних захворювань, пов'язані з плаванням у ставах, річках та озерах, стан яких не відповідає санітарним нормам, передає Zhyvyaktyvno.

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Найчастіше страждає шлунково-кишковий тракт, адже у воді може бути кишкова паличка, шигелла чи інші небезпечні віруси. Подібна інфекція потрапляє у водойми через стічні води та повені.

Також хвороби можуть виникати від дії токсинів та хімікатів у воді, а також речовин, що виникають під час цвітіння водоростей. Окрім того, у воді можуть розмножуватись паразити, яких переносять водоплавні птахи чи гризуни.

Прискіпливо обирайте пляж для відпочинку

Справляння фізіологічних потреб у воду також можуть стати причиною виникнення захворювань. Найчастіше до медиків по допомогу звертаються у липні. Зонами підвищеної небезпеки є неглибокі ставки, озера та водойми зі слабкою циркуляцією води.

Надмірно людних місць відпочинку біля води та не обладнаних туалетами з відведеною каналізацією місць масового відпочинку краще також уникати.

Оскільки зазвичай маленькі діти не стримують сечовипускання у воді, варто оминати і місця, популярні для сімейного відпочинку.

Також має насторожувати піниста вода та водойма підозрілого забарвлення. І уникайте плавання після рясних дощів або повеней.

Універсальна порада не підчепити інфекцію під час відпочинку – коли плаваєте, намагайтесь не ковтати води.

Намагайтесь не ковтати води під час плавання – це вбереже вас від інфекцій

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