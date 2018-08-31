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Як не посивіти передчасно: дієві поради

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Як уникнути передчасного посивіння волосся
Як уникнути передчасного посивіння волосся / Trend.Az

Посивіння волосся – природний фізіологічний процес. Але оскільки він є однією із ознак старіння, то у багатьох людей викликає занепокоєння. Пропонуємо Вашій увазі кілька порад, як можна запобігти ранній сивині.

Перш за все, аби не посивіти, слід правильно харчуватися, передає ресурс Ukrhealth.

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Як наголошується, треба уникати дефіциту певних мікроелементів і вітамінів, і це не тільки сповільнить посивіння волосся, але також допоможе уникнути їхній сухості та ламкості.

Таким чином, задля запобігання ранній сивині збагатіть свій раціон такими вітамінами та мікроелементами:

– В12 (яйця, креветки, м’ясо, птиця, молоко);

– D (достатнє перебування на сонці, щоб організм виробив його самостійно, а також він є у жирні рибі, яловичій печінці, яєчних жовтках, сирі);

– мідь (зелені листові овочі, картопля, какао, дріжджі, чорний перець, сухофрукти, цільнозернові крупи, креветки, горіхи, боби, м’ясо);

– залізо (зелені листові овочі, сухофрукти, боби, яйця, нежирне червоне м’ясо, печінка, сьомга, тунець, цільнозернові крупи);

– А (печінка тріски, яйця, помаранчеві та жовті овочі та фрукти, зелені листові овочі, броколі);

– С (цитрусові, ягоди, броколі, цвітна капуста, болгарський перець, шпинат, помідори, картопля, батат);

– Е (горіхи, рослинні олії, насіння, шпинаті, броколі);

– антиоксиданти (цибуля, часник, куркума, гранат, чорниця, шпинат, броколі, бобові).

Профілактика, сивина, волосся

Також фахівці радять уникати перебування під прямими сонячними променями, а своє волосся захищати капелюхом, панамою або косинкою, та не палити – за результатми дослідження, тим, хто кинув курити, вдалося призупинити процес старіння, що мало позитивний влив і на стан їхнього волосся, однак це треба зробити ще до перших проявів сивини.

Крім того, рекомендується використовувати природні засоби лікування гормональних розладів. Зокрема, серед доступних найбільш популярними є ашвагандха, варанади кашая, канчанар гуггул і трифала. Корінь імбиру і куркума також сприяють нормалізації функції ендокринної системи.

Нагадаємо, американські науковці з Південно-західного медичного центру Техаського університету провели дослідження на мишах та виявили клітини, які змушують волосся ставати сивим або ж випадати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Краса Лікування
Джерело: 24 Канал
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