Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв
Сьогодні, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, тому на вулицях очікується ожеледь. Читайте нижче корисні поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути травм під час ожеледиці.
Таких порад варто дотримуватися і пішоходам, і водіям, йдеться на сайті КМДА.
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Основні поради пішоходам:
- Ходіть обережно, не поспішаючи, щоб ноги були злегка розслаблені і трохи зігнуті в колінах, та обов'язково ступати на всю підошву.
- Не варто тримати руки в кишенях, адже це додає можливість не тільки впасти, але отримати тяжких травм,зокрема переломи і струс мозку. Краще розмахувати руками при ходьбі – це дозволить утримати рівновагу.
- Якщо похитнулися під час ходьби в ожеледь, спробуйте швидко присісти – тоді матимете реальний шанс не впасти.
- Якщо розумієте, що все ж падаєте – напряжіть м'язи, та, доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися – тоді сила удару зменшиться.
- Будьте уважним на тротуарах – автомобіль може потрапити в ожеледицю і його занесе в сторону, або водій не зможе вчасно загальмувати.
- Перебігаючи дорогу перед автомобілем, зауважте, що машина на слизькій дорозі гальмує в 4-5 разів повільніше;
- Обходьте металеві кришки люків – вони покриті льодом.
Поради для водіїв:
- Дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, та відмовтеся від ризикованих маневрів, які можуть привести до аварійних ситуацій.
- Знижуйте швидкість до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ.
- Не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.
- При погіршення погодних умов, зокрема із випаданням снігу та ожеледицею на дорогах, не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
До слова, через раптовий сніг призвело до погіршення ситуації на дорогах – місто скували пробки, на дорогах відбулися десятки ДТП, а наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху через снігопад. Проте на дорогах оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".
Джерело: 24 Канал
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