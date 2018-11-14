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      Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв

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      Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв
      Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв / 24 канал

      Сьогодні, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, тому на вулицях очікується ожеледь. Читайте нижче корисні поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути травм під час ожеледиці.

      Таких порад варто дотримуватися і пішоходам, і водіям, йдеться на сайті КМДА.

      Читайте також: У Києві випав перший сніг: фото і відео

      Основні поради пішоходам:

      1. Ходіть обережно, не поспішаючи, щоб ноги були злегка розслаблені і трохи зігнуті в колінах, та обов'язково ступати на всю підошву.
      2. Не варто тримати руки в кишенях, адже це додає можливість не тільки впасти, але отримати тяжких травм,зокрема переломи і струс мозку. Краще розмахувати руками при ходьбі – це дозволить утримати рівновагу.
      3. Якщо похитнулися під час ходьби в ожеледь, спробуйте швидко присісти – тоді матимете реальний шанс не впасти.
      4. Якщо розумієте, що все ж падаєте – напряжіть м'язи, та, доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися – тоді сила удару зменшиться.
      5. Будьте уважним на тротуарах – автомобіль може потрапити в ожеледицю і його занесе в сторону, або водій не зможе вчасно загальмувати.
      6. Перебігаючи дорогу перед автомобілем, зауважте, що машина на слизькій дорозі гальмує в 4-5 разів повільніше;
      7. Обходьте металеві кришки люків – вони покриті льодом.

      Поради для водіїв:

      1. Дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, та відмовтеся від ризикованих маневрів, які можуть привести до аварійних ситуацій.
      2. Знижуйте швидкість до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ.
      3. Не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.
      4. При погіршення погодних умов, зокрема із випаданням снігу та ожеледицею на дорогах, не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

      До слова, через раптовий сніг призвело до погіршення ситуації на дорогах – місто скували пробки, на дорогах відбулися десятки ДТП, а наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху через снігопад. Проте на дорогах оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".

      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода Негода в Україні Поради
      Джерело: 24 Канал
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