Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв / 24 канал

Сьогодні, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, тому на вулицях очікується ожеледь. Читайте нижче корисні поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути травм під час ожеледиці.