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      Як не потрапити у ДТП та зберегти життя: Супрун нагадала важливі правила

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      Супрун дала поради українцям, як зменшити ризик ДТП
      Супрун дала поради українцям, як зменшити ризик ДТП / Фото з відкритих джерел

      Кожного дня трапляються сотні ДТП, у яких отримують травми та гинуть люди. З початку 2018 року в Україні зафіксовано понад 108 тисяч аварій, у яких загинули 2 266 людей.

      Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      "Як би ви не поспішали встигнути зробити всі справи не забувайте про безпеку", – закликає чиновниця.

      Найперше, Супрун наголошує, що необхідно використовувати пасок безпеки. За її словами, в Україні ремені безпеки використовують не більше 15% автомобілістів, а в країнах Європи цей показник сягає більше 85%.

      Пристібатися в дорозі – найбільш дієвий засіб захисту водіїв і пасажирів. За даними ВООЗ, вони зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні – на 25-75%. Захистіть себе та близьких та не вірте у міфи про те, що під час аварії безпечніше вистрибнути з автомобіля на ходу, аніж пристебнутися,
      – зазначила міністерка.

      Водім варто бути обережними та не перевищувати допустиму швидкість. За даними Супрун, якщо автомобіль рухається зі швидкістю менше ніж 50 кілометрів за годину, то ризик загибелі пішоходів складає 20%, тоді як при 80 кілометрах за годину збільшується до 60%. 

      Очільниця МОЗ нагадала, що з початку 2018 року максимальна швидкість в населених пунктах в Україні обмежена до 50 кілометрів за годину.

      Аби зменшити ризик ДТП, під час керування автомобілем не можна користуватися мобільним телефоном. Супрун розповіла, що водіїв, які відволікаються на мобільний телефон під час кермування називають "смомбі". (поєднання слів "смартфон" та "зомбі").


      За кермом автомобіля не можна користуватися мобільним телефоном

      "Не будьте смомбі! При швидкості в 50 кілометрів за годину водій, що відволікається принаймні на 2 секунди на розмову мобільним телефоном або написання повідомлення, проїжджає наосліп 28 метрів шляху. Це дуже небезпечно, адже на дорозі є безліч непередбачуваних факторів, від яких ми не застраховані", – додала вона.

      Однією з найбільш поширених причин ДТП є водіння автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Тому, чиновниця наголошує, що не можна сідати за кермо випившим.

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      Також, під час поїздки з малечею, обов'язково треба використовувати автокрісло для дитини. Супрун розповіла, що кожного дня у світі гине майже 500 дітей. Кількість таких летальних випадків можна було б зменшити, якби діти сиділи пристебнутими в автокріслі. Адже навіть у дуже складній аварії правильна фіксація дитини може зберегти їй життя.

      via GIPHY

      Супрун наголошує і водіям, і пішоходам, що треба дотримуватись правил дорожнього руху.

      "Кожен відповідальний за безпеку на дорозі. Пам’ятайте про це, коли вирішуєте чи перебігти дорогу на червоне світло світлофора чи зачекати", – підсумувала очільниця МОЗ.

       

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Аварії та ДТП Поради статистика Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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