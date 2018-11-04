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      Як не втратити коханого чоловіка: корисні поради Маші Єфросиніної

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      Як не втратити коханого чоловіка: корисні поради Маші Єфросиніної
      Як не втратити коханого чоловіка: корисні поради Маші Єфросиніної / zdorovia.com.ua

      Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила опублікувати нову серію порад, які вона називає своїми "п'ятірочками". Для відеоблогу зірка обрала дуже актуальну тему для жінок – "Як втримати коханого чоловіка".

      За словами телеведучої, це питання вона отримує дуже часто. І хоч Маша Єфросиніна не є експертом у стосунках, однак вона зробила чимало висновків з конфліктів з чоловіком, якими поділилась з підписниками.

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      Не докоряйте чоловіку

      Багато жінок часто докоряють чоловіку, починаючи з побутових речей та закінчуючи більш глибокою темою, наприклад, батьківством чи фінансовими доходами. Це відштовхує мужчин, що і може стати причиною розірвання стосунків.

      Не порушуйте особистий простір

      Маша Єфросиніна впевнена, що не варто порушувати особистий простір чоловіка. Зокрема, мова йде про смс-повідомлення чи електронну скриньку.

      Якщо ви хочете зруйнувати стосунки з вашим партнером – залізьте в його телефон,
      – заявила Маша Єфросиніна.

      Розвивайте сексуальне життя

      За словами телеведучої, потрібно говорити з коханим про сексуальне життя. Однак при цьому варто вести бесіду про себе: що б ви хотіли змінити, про що ви мрієте тощо.

      Спільні спогади

      Стосунки стануть сильнішими, коли пара має спільні спогади про якусь поїздку чи відпочинок. Навіть звичайна прогулянка парком, приготування їжі, заняття спортом можуть стати чудовими спогадами закоханих, які щоразу пробуджуватимуть почуття затишку та щастя.

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      Розвивайтесь

      Стежте за тим, чим цікавиться ваш чоловік. Це яскраво простежується у спілкуванні зі спільними друзями. Якщо ви будете знати коло зацікавлень свого коханого, це не тільки зробить вас цікавою співрозмовницею для чоловіка, але й покаже, наскільки ви прагнете пізнати його.

      Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "5 порад, як втримати коханого чоловіка":

       

      Теги: LifeStyle Поради Маша Єфросиніна
      Джерело: 24 Канал
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