Як не замерзнути на морозі: рятувальники дали поради

Щоб не замерзнути взимку у мороз, рятувальники радять українцям виходити на вулицю тепло вдягненими, ситими та не вживати алкоголю.

Про це мовиться в інфографіці ДСНС, опублікованій на Twitter-сторінці МВС.

Так, згідно з рекомендаціями, коли температура на вулиці опустилася нижче нуля, потрібно під одяг вдягати кальсони чи термобілизну. А одним із найкращих варіантів верхнього одягу є пуховик (краще подовжений), адже він відносно легкий та добре втримує тепло.

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Окрім того, потрібно обов’язково вдягати шарф, рукавиці (а не перчатки), светр та шапку.

Надзвичайники рекомендують також застосовувати для взуття термохімічні устілки-грілки, що зберігають тепло до чотирьох годин. Щодо самого взуття, то воно має бути досить вільним, щоб у стопах не порушувався кровообіг. Перевагу слід віддавати черевикам із натуральних матеріалів.

Водночас лікарі рекомендують не виходити на вулицю голодними; не вживати алкоголь; не пити часто і багато гарячі напої, адже від різкого перепаду температури в організмі звужуються судини; не користуватися зволожувальними кремами, а живильний (жирний) крем наносити не пізніше, ніж за годину до виходу на вулицю.

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До слова, 18 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов. У низці областей прогнозуються снігопади та хуртовини.