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      Як не замерзнути на смерть і зігріватися взимку: поради Супрун

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      Супрун розповіла, як грітися у холодну пору року
      Супрун розповіла, як грітися у холодну пору року / Фото з відкритих джерел

      В Україні протягом тижня від переохолодження та обмороження постраждали 264 людини, а ще 10 - померли. Аби уникнути летальних наслідків та зберегти здоров'я, у холодний період року варто бути дуже обережними.

      На цьому наголошує в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

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      Уляна Супрун
      “Взимку вкрай важливо не лише зберігати тепло, а й ділитися ним. Існує багато "традиційних" способів, щоби зігрітися. Натомість не всі справді дієві, більш того можуть бути навіть небезпечними для здоров'я”.

      За словами очільниці МОЗ, варто дотримуватися кількох основних правил для зігрівання.

      Зокрема, у холодну пору потрібно тепло одягатися аби не замерзнути, але й не спітніти. Супрун відмітила, що якщо людина довго буде перебувати на холоді, пітніти та перевтомлюватися – може отримати переохолодження та обмороження.

      Чиновниця додала, що варто слідкувати, аби відкриті ділянки тіла були захищені теплим та сухим одягом.

      via GIPHY

      Супрун наголосила, що в морозну погоду важливо не пітніти. Тому вона радить одягати кілька більш легких светрів, а не один дуже теплий, адже якщо стане спекотно – один з них можна зняти.

      За її словами, не потрібно одягати забагато речей, адже велика кількість одягу стримує рухи. Верхній одяг має захищати від вітру та снігу. Тому краще, щоби до тіла щільно прилягав один шар одягу – наприклад, термобілизна, а вже поверх нього вільне вбрання. Очільниця МОЗ відзначає, що така комбінація створить шар повітря, який грітиме тіло.

       
      Уляна Супрун
      “Не зігрівайтесь алкоголем. Гарячий глінтвейн чи горілка з перцем дають оманливе відчуття тепла. Алкоголь та низька температура на вулиці – небезпечна комбінація”.

      Також, взиму не можна виходити з дому голодними. За її словами, якщо людина мерзне, то варто поїсти чогось теплого. Також, важливо пити достатньо рідини.

      Супрун додає, що для посилення кровообігу потрібно рухати руками, пальцями ніг, та уникати перевтоми на морозі. 

      Якщо людині потрібно довго бути на вулиці, то необхідно кожні півгодини-годину заходити у тепле приміщення чи в найближчий пункт обігріву.

      Окрім того, чиновниця закликає не курити взимку, адже нікотин погано впливає на стінки судин, що призводить до збільшення ризиків порушення терморегуляції.

       

       

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я Алкоголь Уляна Супрун Тютюн
      Джерело: 24 Канал
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