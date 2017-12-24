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Як не замерзнути в заметіль: якщо застряг в снігу

12:12, сьогодні 835 Читать новость на русском
Як не замерзнути в заметіль: якщо застряг в снігу
Як не замерзнути в заметіль: якщо застряг в снігу / http://mygazeta.com

Знання, як не замерзнути в заметіль, може стати в нагоді будь-якому українському автомобілістові – наш клімат щедрий на сюрпризи, техніка не відрізняється молодістю і надійністю, а інфраструктура не скрізь сприяє успіху пошукових робіт. Тому поставтеся до цього матеріалу серйозно.

Якщо знаєш, як не замерзнути в заметіль, то в будь-якій зимовій поїздці будеш відчувати себе впевненіше. В тому і особлива підступність зими, що потрапити в екстремальну ситуацію можна навіть на дорозі, яка відома вам вже десяток років. Й тут мало що залежить від водійського стажу і крутизни автомобіля – адже проти півметрового шару снігу будуть безсилі і найкрутіший повний привід, і найбагатший досвід офф-роуда.

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1. Під час сильного снігопаду з вітром важливо вчасно зрозуміти, коли потрібно припиняти спроби продовжити рух запланованим маршрутом. Якщо ви помічаєте, що ваш автомобіль не може впоратися з дорогою і ви все частіше буксуете і зупиняєтеся, шукайте місце для парковки. Якщо ваша машина все ж завмре посеред проїжджої частини, ситуація тільки погіршиться.

2. Оскільки достеменно невідомо, скільки годин вам доведеться "зимувати", постарайтеся зупиниться в такому місці, де машину менше занесе снігом і де вас буде легше помітити. Ознакою такого місця буде найменш товстий шар снігу на дорозі. Можливо, ви тільки що проїхали таку ділянку – поверніться до неї заднім ходом по своїх слідах.

3. Паркуючись, постарайтеся зайняти місце ближче до узбіччя, орієнтуючись за стовпчиками уздовж кювету. По центру проїжджої частини потрібно залишити проїзд для рятувальників і для бульдозерів дорожньої служби, які рано чи пізно з'являться. Добре, якщо ви приєднається до групи інших автомобілів – так чекати допомоги веселіше.

Как не замерзнуть в метель: если застрял в снегу

4. Якщо ви зігріваєтеся штатним обігрівачем автомобіля, майте на увазі, що витрата палива на холостому ходу становить близько 0,6–2,5 л на годину. Для економії можна включати двигун періодично, кожен раз прогріваючи його до робочої температури.

5. Бережіть не тільки паливо, але і електроенергію. Справа в тому, що при роботі двигуна на холостому ходу далеко не в кожній машині генератор забезпечує струмом всі споживачі – частина енергії береться від акумулятора. АКБ зрештою сяде, і не зможе забезпечувати енергією систему запалювання, бензонасос і електронні блоки управління. Тому при тривалій роботі на холостому ходу постарайтеся обійтися без додаткових споживачів струму – обігріву сидінь і стекол, фар, двірників тощо Або підтримуйте акселератором підвищені обороти мотора – до 1200 – 1500 об./хв., але це збільшить витрату палива.

6. Переконайтеся, що вітер жодним чином не задуває в салон вихлопні гази – вони можуть потрапляти в повітрозабірник обігрівача, або через порваний ущільнювач дверцят чи кришки багажника.

Как не замерзнуть в метель: если застрял в снегу

7. Перше правило мандрівника. що зазнав аварії, – не залишати свій транспортний засіб. Тому що за розмірами він більше окремої людини – саме машину будуть шукати рятувальники в першу чергу. Зрештою тому, що навіть при відмові обігрівача салон машини буде захищати вас від грізного "вражаючого фактора" зими – вітру.

8. Якщо ви розмірковуєте, як не замерзнути в заметіль, подбайте про вашу помітність, особливо якщо ви стоїте не на магістральній трасі, а, наприклад, на сільській дорозі. Щоб демаскувати автомобіль, зчистіть сніг з його бортів і навколо нього з боку дороги – хоча б на півметра.

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9. Прийміть заходи, щоб про вас знали на "великій землі". Не факт, що персонально за вами негайно вишлють рятувальний загін, але дорожники з рятувальниками в будь-якому випадку швидше почнуть збиратися на допомогу, якщо будуть знати, що десь на трасі терплять лихо автомобілі з людьми. Якщо додзвонитися до місцевої частини МНС (пожежним) не вдається, спробуйте зв'язатися з цивілізацією через гарячу лінію будь-якої іншої структури. Наприклад, через кол-центр свого дилера, або брендового мережі АЗС, заправку якої ви недавно проїжджали.

Как не замерзнуть в метель: если застрял в снегу

10. Коли приїдуть рятувальники, і ваші переживання щодо того, як не замерзнути в заметіль, відійдуть на другий план, поцікавтеся, які можливості вони мають у своєму розпорядженні. Наприклад, іноді загони МНС мають з собою не тільки бульдозер і потужний тягач, але і медпрацівників, гарячий чай, бутерброди, і навіть бензин для автомобілів, які виробили своє паливо під час очікування допомоги і не мають можливості дістатися до найближчої АЗС. Поцікавтеся також, в який бік вам краще їхати – можливо, що дорожня ситуація попереду не найкраща і вам ліпше повернутися.

Нагадаємо, що недавно експерти Auto24 розповіли, чим очистити машину від снігу.

Теги: Авто 24 Поради
Джерело: 24 Канал
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