Як не збожеволіти на каратині: дієві поради психолога

Під час карантину люди залишаються вдома в закритому приміщення з рідними, або ж навпаки – самі. Як цей час використати з користю та не збожеволіти – 24 каналу розповіла психологина Олена Рихальська.

За її словами, якщо люди були дуже соціалізованими, а потім різко залишають вдома на довгий час – це складно прийняти.

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Психологиня наголосила, що людям стає складно, адже вони починають жити хвилину в хвилину з близькими людьми, про яких насправді так багато не знали, і яких бачили набагато рідше.

► Загальні поради

Для того, щоб конструктивно подолати труднощі адаптації та взяти користь від карантину Олена Рихальська дала низку порад:

Необхідно зрозуміти – це адаптаційний період: як в сприйнятті інформації, так і у сімейних стосунках. Треба знайти те, що ви не встигали зробити за момент соціальної гонки, в якій ви перебували. Такі дії завжди існують у психологічно зрілих та соціально активних людей. Якщо ви не подивилися важливі фільми чи не прочитали певні книги, можна зробити це зараз. Дуже важливо розуміти, що спілкування в замкнутому простору у сім'ї має відбуватися 50 на 50. 50% ви присвячуєте спілкуванню один з одним, 50% – ви йдете або в іншу кімнату, або в інший кутик квартири і присвячуєте час на розвиток себе. Не зійти з розуму – це зайнятися розумом. Тобто, за великим рахунком, розум треба максимально навантажувати: вивчати те, що не встигли, писати плани. Інформація – це добре, однак додаткові негативні емоції будуть зайві. Говорити з людьми треба не про жахіття коронавірусу, а про те, хто що нового для себе взяв.

► Чому багато розлучень після карантину

В багатьох країнах збільшилася кількість розлучень та домашнього насилля під час карантину. Однак за словами Олени Рихальської, коронавірус та вихід із соціального процесу лише стали лакмусовим папірцем. Деякі пари розійшлися б і без карантину, просто він пришвидшив прийняття такого рішення.

Це всього лише лакмусовий папірець, діагностика того, якими насправді були наші стосунки,

– наголосила психологиня.

"Зрозуміло – є пік, той самий адаптаційний період. Перший тиждень всі виспалися та наїлися, другий тиждень – адже багато негативної інформації і її немає куди подіти – почали сваритися через примітивні побутові дрібниці. Дочекайтеся 3 – 4 тижні, ви помиритеся, така динаміка перебування людей в замкнутому просторі", – пояснила Рихальська.

Вона додала: те, що ви перебуваєте разом – дозволяє вам по-новому пізнати себе, стосунки і знайти ті моделі поведінки, які будуть конструктивні, які не будуть відштовхувати – а навпаки зближуватимуть. "Цей час вже близько", – переконана психологиня.

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► Що робити тим, хто один вдома

Для тих, хто у час карантину залишився вдома один, Олена Рихальска радить більше спілкуватися та використовувати нові можливості.

"Слава Богу, в нас існує інтернет, соцмережі, через які ми можемо розмовляти з близькими. Ці люди, можливо, не мали змоги раніше спілкуватися з вами, але зараз вони на карантині, і ви можете говорити годинами", – навела приклад психологиня.

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