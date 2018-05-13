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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як Нетта відреагувала на свою перемогу на Євробаченні-2018: емоційне відео

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Нетта після перемоги на Євробаченні 2018
Нетта після перемоги на Євробаченні 2018 / Соцмережі

У мережі з'явилося відео фрагменту, коли стало відомо, що саме представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2018.

Відповідний ролик опублікував офіційний Youtube-канал Євробачення.

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На кадрах зображено останні секунди оголошення результатів голосування, коли залишалося дізнатися, за які дві країни найбільше голосів віддали глядачі.

Зауважимо, що на той момент лідирувала Австрія зі 342 балами – Cesár Sampson з піснею Nobody But You став найкращим за версією журі (271 бал), але від глядачів отримав лише 13-й найвищий бал (71 пункт).

Однак, ще не було відомо, скільки очок здобули Ізраїль і Кіпр – фаворити Євробачення-2018 за версією букмекерів. До слова, на думку журі, Ізраїль посів третю сходинку (212 балів), а Кіпр – п’яту (183 бали).

"Країна, що отримала другий найвищий бал за версією глядачів зі 253 балами – це Кіпр. І Це означає, що Ізраїль – переможець Євробачення-2018. Ізраїль отримав 317 балів від глядачів і 529-ть загалом. Вітання. Отже, ми маємо Нетту з Ізраїлю з піснею Toy", – заявили ведучі конкурсу.

Реакція Нетти на перемогу на Євробаченні 2018: відео 

Також організатори опублікували виступ Нетти вже після оголошення результатів, який видався напрочуд запальним і різнобарвним.

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Відео виступу представниці від Ізраїлю Нетти після здобуття перемоги на Євробаченні 2018   

 

Теги: Євробачення 2018 Євробачення Музика LifeStyle Новини культури Нетта Барзілай Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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