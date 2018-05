Як Нетта відреагувала на свою перемогу на Євробаченні-2018: емоційне відео

У мережі з'явилося відео фрагменту, коли стало відомо, що саме представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2018.

Відповідний ролик опублікував офіційний Youtube-канал Євробачення.

Читайте також: Стало відомо, що сказала Нетта одразу після перемоги на Євробаченні-2018

На кадрах зображено останні секунди оголошення результатів голосування, коли залишалося дізнатися, за які дві країни найбільше голосів віддали глядачі.

Зауважимо, що на той момент лідирувала Австрія зі 342 балами – Cesár Sampson з піснею Nobody But You став найкращим за версією журі (271 бал), але від глядачів отримав лише 13-й найвищий бал (71 пункт).

Однак, ще не було відомо, скільки очок здобули Ізраїль і Кіпр – фаворити Євробачення-2018 за версією букмекерів. До слова, на думку журі, Ізраїль посів третю сходинку (212 балів), а Кіпр – п’яту (183 бали).

"Країна, що отримала другий найвищий бал за версією глядачів зі 253 балами – це Кіпр. І Це означає, що Ізраїль – переможець Євробачення-2018. Ізраїль отримав 317 балів від глядачів і 529-ть загалом. Вітання. Отже, ми маємо Нетту з Ізраїлю з піснею Toy", – заявили ведучі конкурсу.

Реакція Нетти на перемогу на Євробаченні 2018: відео

Також організатори опублікували виступ Нетти вже після оголошення результатів, який видався напрочуд запальним і різнобарвним.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

Відео виступу представниці від Ізраїлю Нетти після здобуття перемоги на Євробаченні 2018