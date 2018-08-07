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Як невдалі шлюби руйнують здоров'я

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Як невдалі шлюби руйнують здоров'я
Як невдалі шлюби руйнують здоров'я / dobrenok.com

Для хорошого самопочуття корисніше бути самотнім, ніж терпіти наслідки частих конфліктів у парі, які згодом призводять до погіршення здоров'я.

Про це заявила спільнота американських експертів із взаємин з університетів Невади і Мічигану, передає 24apteka.

Вони стежили протягом 16 років за відносинами 373 пар, які взяли участь в експерименті. Виявилося, що розбіжності в парі призводять до погіршення настрою і здоров'я обох партнерів. Що цікаво, на чоловіків конфлікти впливають сильніше.

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Здоров'я пар зміцнювалося у перші роки шлюбу, якщо вони у всьому погоджувалися один з одним і не провокували сварку.

Але згодом цей ефект слабшав і від конфліктів починало страждати здоров'я. Зокрема, погіршення відносин провокує підвищення гормонів стресу, зміни апетиту та призводить до різноманітних запалень. Сварки також дуже негативно впливають на роботу серця, імунітету та інше.

Сварка у сім'ї негативно впливає на здоров'я

Сварка у сім'ї негативно впливає на здоров'я

Найбільш небезпечними є ворожі суперечки або коли один з подружжя починає приймати захисну сторону. Також на здоров'я впливають і неприємні теми та рішення.

Науковці прирівнюють шкоду конфліктів у сім'ї до куріння і зловживання алкоголем. А ті, хто живе у щасливому шлюбі, живуть довше і відчувають себе набагато краще.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Стрес Психологія
Джерело: 24 Канал
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