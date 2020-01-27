Кінець світу близько: що таке Годинник Судного дня і скільки часу має людство

Напередодні вчені вкотре перевели Годинник Судного дня. Таким чином людству до умовного апокаліпсису залишається сто секунд. Що це означає, чому стрілки перевели і яким чином їх можна відсунути назад – у матеріалі 24 каналу.

Що таке Годинник Судного дня?

Проєкт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists. Годинник, розташований у Чикаго, показує символічний час, який залишився до глобальної техногенної катастрофи (або до півночі). Це – метафора загрози людству від неперевірених науково-технічних досягнень. Установили його у 1947 році і тоді стрілка показувала сім хвилин до півночі.

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Годинник вперше був створений американськими вченими, які працювали над Манхеттенським проектом та розробили першу в світі ядерну зброю. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і низка фахівців. У січні кожного року вони вирішують, який час показуватиме годинник найближчі 12 місяців.



Основними факторами, що впливають на наближення стрілки до півночі, є ядерний ризик та зміни клімату. Також стежать за розвитком технологій, які можуть нанести безповоротну шкоду людству.

Чому його перевели зараз?

23 січня 2020 року годинник Судного дня перевели на 100 секунд до півночі.

Зараз ми демонструємо, наскільки близький світ до катастрофи. За секунди, а не години чи хвилини. Ми зіштовхуємося зі справжньою надзвичайною ситуацією – абсолютно неприйнятним станом справ у світі, що не дозволяє будь-які подальші помилки,

– заявила президентка і очільниця компанії, яка видає журнал Bulletin of the Atomic Scientists, Рейчел Бронсон.

Today, the Bulletin set the #DoomsdayClock closer than ever: It is 100 seconds to midnight. Read the full Clock statement here. https://t.co/w3aOZ3voUh pic.twitter.com/sxQv92dGP0 — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2020

Колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у зв’язку з цим зазначив, що "ми повинні діяти і працювати разом, жодна країна чи людина не може це зробити поодинці".

Небезпечне суперництво та ворожість серед наддержав збільшують ймовірність ядерної помилки. Зміна клімату просто ускладнює кризу. Якщо колись буде час прокинутися, то це зараз,

– говорить ще один член колегії, колишній губернатор Каліфорнії Джеррі Браун.

Комітет попередив про ще одну загрозу, особливо незадовго до президентських виборів у США: "Дезінформаційні кампанії, що використовуються урядом для посіву недовіри до інституцій".

Тобто вигадки, перебільшення та неправильні тлумачення багатьох речей можуть призвести до глобальної недовіри до будь-яких науково доведених фактів.

Загроза зросла і через посилення напруженості між США та Іраном, який продовжує накопичувати уран після виходу США з ядерної угоди. А також – через розвиток ядерної зброї у Північній Кореї, Штатах, Китаї та Росії.

Варто згадати і про офіційне завершення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) у серпні 2019 року, що підштовхнуло США та Росію до початку розробки раніше забороненої зброї.

Тож які фактори визначають, наскільки ми близько до півночі?

Основними чинниками є загроза ядерної зброї та зміни клімату.

На момент створення годинника найбільшим ризиком для людства була ядерна війна, оскільки США та Радянський Союз почали перегони озброєння. Однак у 2007 році почали враховувати і небезпеку від зміни клімату.

Останні кілька років колегія почала розглядати також інші "руйнівні технології", включаючи штучний інтелект та кіберзагрози.

Коли і чому Годинник переводили в минулому?

За всю історію існування Годинник Судного дня переводився 25 разів, включаючи установку у 1947 році – тоді людству давали умовних сім хвилин існування.

1949 – на 4 хвилини вперед, випробування атомної бомби в СРСР.

1953 – на 1 хвилину вперед, випробувань водневої бомби.

1960 – на 5 хвилин назад, активні спроби СРСР і США уникнути конфронтації.

1963 – на 5 хвилин назад, Конвенція про заборону ядерних випробувань в атмосфері.

1968 – на 5 хвилин вперед, поява ядерної зброї у Франції і Китаї.

1969 – на 3 хвилини назад, прийняття Конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї.

1972 – на 2 хвилини назад, підписання двох радянсько-американських договорів про скорочення стратегічних ракетних арсеналів і протиракетну оборону.

1974 – на 3 хвилини вперед, Індія випробувала атомну бомбу.

1980 – на 2 хвилини вперед, СРСР і США продовжили ядерну гонкує

1981 – на 3 хвилини вперед, радянські війська ввійшли в Афганістан, США посилили свою зовнішню політику.

1984 – на 1 хвилину вперед, припинення радянсько-американських переговорів.

1988 – на 3 хвилини назад, підписаний радянсько-американський договір, що заборонив ядерні ракети середнього радіусу дії.

1990 – на 4 хвилини назад, крах соціалістичної системи.

1991 – на 7 хвилин назад, завершення Холодної війни, СРСР і США почали масштабне скорочення своїх ядерних арсеналів.

1995 – на 3 хвилини вперед, процес зменшення ядерних арсеналів припинений, виникла реальна загроза ядерного тероризму.

1998 – на 5 хвилин вперед, Індія і Пакистан фактично провели ядерні випробування.

2002 – на 2 хвилини вперед, теракти 11 вересня 2001 року.

2007 – на 2 хвилини вперед, ядерні розробки Північної Кореї та Ірану та зміни клімату.

2010 – на 1 хвилину назад, потепління в міжнародних відносинах.

2012 року – на 1 хвилину вперед, загроза поширення та використання в локальних конфліктах ядерної зброї, загрозу екологічних катастроф.

2015 – на 2 хвилини вперед, недостача світових політичних протидій глобальній зміні клімату.

2017 – на 0,5 хвилин вперед, заяви президента США Дональда Трампа про використання і поширення ядерної зброї та ігнорування ним проблеми клімату.

2018 – на 0,5 хвилин вперед, неспроможність світових лідерів подолати загрози ядерної війни та кліматичних змін (час 23:58:00).

Коли переводили Годинник Судного дня: відео

Що ми можемо зробити, щоб повернути годинник назад?

Мета проєкту – не використовувати Годинник, як тактику відлякування, а щоб змусити людей говорити.

Ми намагаємося змусити громадськість говорити про стан ядерної безпеки та реально тиснути на лідерів, щоб звернути на це увагу, а також – на зміни клімату, показуючи тим самим свою стурбованість,

– пояснили CNN у Bulletin of the Atomic Scientists.

Власне, тому стрілка переводилася і назад, причому майже так само часто, як і рухалася ближче до півночі. У майбутньому це можливо, зокрема, якщо світові лідери будуть робити серйозні кроки для уповільнення змін клімату.

Детальніше про перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни – у матеріалі 24 каналу.