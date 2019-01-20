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      Як нинішня криза в США та Великобританії вплине на світовий порядок: пояснення експерта

      513 Читать новость на русском
      Світ – на порозі кризи
      Світ – на порозі кризи / 24 канал

      Процеси, що зараз відбуваються у США та Великобританії – це початок змін у світовому порядку, які вплинуть і на політичну, і на економічну ситуацію у світі. Ймовірно, зміни настануть вже за 5-10 років.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

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      Він відзначив: те, що спостерігаємо у Великобританії, схоже на спробу Трампа в США закритися стіною від руху мігрантів.

      У американських фільмах повно сюжетів, де така стіна має містичний характер: за стіною – хаос, а всередині все нормально, і з-за стіни намагаються пробитися всередину. Те ж саме хоче зробити і Великобританія: захиститися від імовірного хаосу, який буде в Європі. І вона відгородиться від Євросоюзу тим, що буде від нього незалежною. І на острові вона сподівається пересидіти майбутню кризу та мати більший вплив на перебіг подій,
      – пояснив експерт.

      На його думку, світ вже перебуває в умовах глобальної кризи, яка наближається та буде суттєво впливати на ситуацію в світі. І це криза не просто політичних амбіцій, вона є пов'язаною зі зміною технологічного устрою та центрів впливу

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      Він пояснив: все 20 століття головна боротьба йшла за вуглеводні. Зараз світ входить в нову епоху, вплив вуглеводнів буде суттєво скорочуватись. Це призведе до зникнення сотень тисяч робочих місць. У країнах, де отримували величезні прибутки від нафтодоларів, будуть їх втрачати. Відповідно, їхній вплив на світову політику та військові можливості буде скорочуватись, бо не буде чим фінансувати.

      Якщо дивитися з сьогодні на завтра – не думаю, що ми побачимо якісь карколомні зміни, пов'язані з євро і доларом. Але в довгостроковому вимірі не виключаю, що і Шенгенська зона з єдиною валютою може припинити своє існування. При цьому зросте вплив долара. Він стане єдиною валютою, "куди можна буде побігти". А Європа буде зоною дуже суттєвої турбулентності. Але це перспектива 5, 7, 10 років. В залежності від перебігу подій, і "чорних лебедів" – несподіваних подій, які визначать турбулентності і кризи,
      – спрогнозував Кушнірук.

      За економічними змінами будуть і суттєві політичні, зауважив економіст. Встановлений після Другої світової війни світовий порядок вже фактично руйнується.

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      "Країни починають робити, що їм заманеться. Саудівська Аравія – заманює дисидента-журналіста в посольство та там вбиває. Росія безкарно використовує хімічну та ядерну зброю, щоб здійснювати операції за кордоном, захоплює наших моряків і відмовляється визнати їх військовополоненими. Вчора в США була новина номер один: Трамп відмовився через "шатдаун" давати Пелосі (спікер Палати представників США – "24") державний військовий літак для поїздки в Брюссель та Афганістан. Такого ніколи в історії США не було. І це складова турбулентності, яка зростає", – пояснив він.

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини США Великобританія Бюджетна криза в США
      Джерело: 24 канал
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