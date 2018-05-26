Як носити джинсові шорти, які підійдуть всім жінкам: модні ідеї

Нещодавно експерти назвали універсальну модель шортів, які підходять всім типам фігур дівчат та жінок. Ними стали шорти з підвищеною талією.

У 2018 році модниці не бояться носити шорти з деніму з яскравими принтами, аксесуарами та прорізами. Але єдина модель шортів, яка підійде будь-якій дівчині та жінці стали шорти з підвищеною талією.

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Джинсові шорти з високою талією можуть не лише стильно виглядати, а й підкреслити усі переваги вашої фігури. Їх можна легко носити з топами, майками, футболками легкими блузами, тренчами і навіть строгими сорочками.

Не бійтесь експериментувати і ви завжди виглядатимете на висоті! А для цього ми вам пропонуємо декілька ідей, як носити джинсові шорти з високою талією.

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