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      Як носити худі, щоб виглядати стильно: приклади у фото

      69 Читать новость на русском
      Як носити худі
      Як носити худі

      Худі давно перестали бути лише елементом спортивного одягу, зараз модниці комбінують ці светри з капюшоном з різними образами: від ділових до вечірніх.

      Що ж таке худі? Це бавовняна кофта з капюшоном, яка набула особливої популярності ще у 70-х роках. Другий пік популярності худі був у нульових і зараз цей одяг знову у тренді.

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      Водночас кофту з капюшоном тепер комбінують з будь-яким образом: і з каблуками, і з шовковими спідницями, і з шкіряними штанами.

      Пропонуємо кілька варіантів, як носити худі, щоб не мерзнути і виглядати модно.

      Із спідницею та каблуками

      З піджаком:

      З шкіряними штанами:

      З шкіряною курткою і легінсами:

      Теги: LifeStyle Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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