Як носити худі, щоб виглядати стильно: приклади у фото

Худі давно перестали бути лише елементом спортивного одягу, зараз модниці комбінують ці светри з капюшоном з різними образами: від ділових до вечірніх.

Що ж таке худі? Це бавовняна кофта з капюшоном, яка набула особливої популярності ще у 70-х роках. Другий пік популярності худі був у нульових і зараз цей одяг знову у тренді.

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Водночас кофту з капюшоном тепер комбінують з будь-яким образом: і з каблуками, і з шовковими спідницями, і з шкіряними штанами.

Пропонуємо кілька варіантів, як носити худі, щоб не мерзнути і виглядати модно.

Із спідницею та каблуками

З піджаком:

З шкіряними штанами:

З шкіряною курткою і легінсами: