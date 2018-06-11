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Як носити шкарпетки з босоніжками: модні варіанти

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Як носити шкарпетки з босоніжками
Як носити шкарпетки з босоніжками / envelope.no

Комбінація шкарпеток з босоніжками, як правило, не асоціюються з чимось модним та жіночним. Проте чимало фешен-блогерів, стиліснів та знаменитостей полюбляють такий ансамбль.

Зокрема, відома модель Кендалл Дженнер з’явилася на червоній доріжці у босоніжках на ремінцях та у тілесних шкарпетках.

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Кендалл Дженнер

Видання Vogue обрало кілька стильних варіантів, як поєднати босоніжки з шкарпетками у повсякденному житті та на світські події.

Усі фото: Vogue

Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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