Як носити шкарпетки з босоніжками: модні варіанти

Як носити шкарпетки з босоніжками / envelope.no

Комбінація шкарпеток з босоніжками, як правило, не асоціюються з чимось модним та жіночним. Проте чимало фешен-блогерів, стиліснів та знаменитостей полюбляють такий ансамбль.