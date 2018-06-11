Як носити шкарпетки з босоніжками: модні варіанти
Комбінація шкарпеток з босоніжками, як правило, не асоціюються з чимось модним та жіночним. Проте чимало фешен-блогерів, стиліснів та знаменитостей полюбляють такий ансамбль.
Зокрема, відома модель Кендалл Дженнер з’явилася на червоній доріжці у босоніжках на ремінцях та у тілесних шкарпетках.
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Кендалл Дженнер
Видання Vogue обрало кілька стильних варіантів, як поєднати босоніжки з шкарпетками у повсякденному житті та на світські події.
Усі фото: Vogue
Джерело: 24 Канал
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