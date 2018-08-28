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Як носити сукні з квітковим принтом цієї осені: 10 ідей у фото

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Як носити сукні з квітковим принтом цієї осені
Як носити сукні з квітковим принтом цієї осені / www.vogue.fr

Найкращі фешн-блогери світу та імениті дизайнери вже наприкінці літа починають демонструвати, як варто поєднувати речі з осіннього гардеробу, щоб виглядати стильно і красиво.

У виданні Vogue Paris показали, як гості показів Fashion Week осінь-зима 2018-2019 зуміли вдало поєднати довгі сукні з квітковим принтом та іншими модними речами. Якщо ви прихильник романтичних street-style образів, то обов’язково зверніть увагу на стильну фотопідбірку.

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З впевненістю можна сказати, що актуальними цієї осені як завжди будуть класичні тренчі, гостроносі чоботи з широкою халявою та плетені сумки.

Як носити сукні з квітковим принтом восени 2018:

З кашеміровим бежевим пальто і чоботями із замші оливкового кольору

З гостроносими лаковими чоботами червоно кольору на підборах

З теплим светром поверх сукні, масивними аксесуарами та черевиками

З окулярами, міні-клатчем та замшевими черевиками на зручних підборах

З ніжною сумочкою на ланцюжку та в окулярах

З білими черевиками з дерев'яною підошвою та лаковою сумкою

З туфлями-човниками та плетеною сумкою

Зі шкіряними черевиками та лаконічною сумочкою

З білим тренчем та високими черевиками зі шнуруванням

З круглою сумкою в стилі Chanel та масивними прикрасами

Теги: LifeStyle Поради Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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