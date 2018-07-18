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Як носити сукню-тренч в стилі Меган Маркл: підбірка стильних ідей

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.in

Новий оригінальний вихід Меган Маркл з чоловіком принцом Гаррі, який відбувся 17 липня, здивував усіх модниць світу. Трендова сукня-тренч, яка захопила всі подіуми весняного і літнього сезону дуже пасувала герцогині Сассекській.

Найвідоміші будинки моди заявили про сукню-тренч ще не початку весни, але відомі зірки і фешн-блогери приміряють її до сьогодні. Та й не дивно, оскільки таке незвичне плаття з легкої тканини, яке можна носити на голе тіло та поверх базових речей є дуже зручним та стильним.

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Меган Маркл в сукні-тренчі від Nonie

Поясок, який зазвичай зустрічається у таких платтях, чудово підкреслює талію жінок, зручний крій і довжина ідеально підходять як для ділових зустрічей і прогулянок містом, так і для відвідування вечірок.

Пропонуємо придбати модну річ, як у Меган Маркл від бренду Nonie, поки вона не втратила своєї актуальності та сміливо комбінувати з різним взуттям та аксесуарами.

З пальто і туфлями-човниками однакових відтінків

З екстравагантними туфлями і яскравими аксесуарами

З вишуканою хусткою та ботфортами

З білою базовою сорочкою, босоніжками і стильною сумкою

З чорною водолазкою, шкіряними штанами і черевиками

З білою футболкою, шнурованими туфлями і модним клатчем

З картатою сорочкою, солом'яною сумкою і босоніжками на високій платформі

З елегантним пояском, черевиками і сумкою

Теги: LifeStyle Меган Маркл Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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