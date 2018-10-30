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      Як носити взуття на високих каблуках: поради експерта

      210 Читать новость на русском
      Як носити взуття на каблуках
      Як носити взуття на каблуках / WhoWhatWear

      Якщо ви вкрай рідко носите взяття на каблуках, то кожен вихід на підборах викликатиме дискомфорт та навіть біль. Щоб уникнути цього, сіднейський ортопед Кейт Макартур дала кілька порад, як носити взуття на високих підборах без страждань.

      За словами фахівці, під час носіння каблуків 75 відсотків маси тіла переходить на подушечки стоп, пише Daily Mail.

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      Вони створюють додаткове навантаження на кістки, м'язи, зв'язки, сухожилля та на шкіру, не кажучи вже про щиколотки, коліна, стегна і поперек,
      – застерігає Макартур.

      Аби уникнути неприємне відчуття, експерт радить перед виходом розношувати взуття на каблуках дома. Ортопед рекомендує кожен день проводити у такому взутті деякий час.

      "Якщо ви постійно носите взуття без підборів, а потім раптово взуєте його – ваші ноги будуть протестувати. Тренування ваших ніг може допомогти зменшити шок", – каже лікар.

      Експерт також порадила купувати нові туфлі в другій половині дня.

      "Ноги природно розпухають впродовж дня і можуть збільшуватися у спекотну погоду. Це (покупка взуття після обіду) допоможе вам підібрати правильний розмір", – пояснила Макартур.

      А ще зверніть увагу на спеціальні гелеві накладки або силіконові лейкопластири на п'яту і на подушечки стоп.

      Ортопед також радить робити короткий педикюр, щоб уникнути врослого нігтя, і користуватися антиперспірантами.

      Теги: LifeStyle Поради Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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