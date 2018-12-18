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      Як нова мінімальна зарплата з 1 січня вплине на ціни і податки: пояснення експерта

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      Нова "Мінімалка" і на що вона вплине
      Нова "Мінімалка" і на що вона вплине / 24 канал

      З 1 січня мінімальна зарплата зросте. Це гарантовано вплине на доходи державного та місцевих бюджетів. Але і на загальний рівень інфляції також. Тож виграють від цього прості українці чи програють?

      Про це у коментарі 24 каналу відзначив кандидат економічних наук, викладач Запорізького національного університету Костянтин Денисов.

      Читайте також: Як вплине нова мінімальна зарплата на курс долара: пояснення фахівця

      Нова мінімальна заробітна плата – 4173 гривні – гарантовано може вплинути на зростання доходів державного та місцевих бюджетів. Адміністративне підняття рівня мінімальної заробітної плати позитивно впливає на загальний рівень оплати праці в економіці, але не все так однозначно добре, відзначив фахівець.

      Для прикладу, різка зміна "мінімалки" від 1600 до 3200 гривень з 1 січня 2017 року дійсно забезпечила +37,1% приросту середньої зарплати в Україні. Але і борги по зарплаті зросли на 0,8 мільярда гривень (у 2016 році – на 0,12 мільярда). Про це говорить Держстат,
      – уточнив Денисов.

      Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму вплинуть на малий та середній бізнес. Адже сплачувані ним податки прив’язані саме до цих показників. Отже, податкове навантаження зросте.

      Читайте також: Скільки заробляли українці в 2018 році: неочікувані цифри

      Зростання заробітної плати та регульованих державою тарифів вплине на загальний рівень інфляції, який урядом запланований як 7,4%. Станом на листопад 2018 року, НБУ оцінював річну інфляцію на рівні 10%, а Держстат – 11,1% (уряд заклав у діючий бюджет показник 9%).

      Читайте детальніше: Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Гроші Ціни Бюджет Інфляція Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 канал
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