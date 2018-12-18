Як нова мінімальна зарплата з 1 січня вплине на ціни і податки: пояснення експерта

З 1 січня мінімальна зарплата зросте. Це гарантовано вплине на доходи державного та місцевих бюджетів. Але і на загальний рівень інфляції також. Тож виграють від цього прості українці чи програють?

Про це у коментарі 24 каналу відзначив кандидат економічних наук, викладач Запорізького національного університету Костянтин Денисов.

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Нова мінімальна заробітна плата – 4173 гривні – гарантовано може вплинути на зростання доходів державного та місцевих бюджетів. Адміністративне підняття рівня мінімальної заробітної плати позитивно впливає на загальний рівень оплати праці в економіці, але не все так однозначно добре, відзначив фахівець.

Для прикладу, різка зміна "мінімалки" від 1600 до 3200 гривень з 1 січня 2017 року дійсно забезпечила +37,1% приросту середньої зарплати в Україні. Але і борги по зарплаті зросли на 0,8 мільярда гривень (у 2016 році – на 0,12 мільярда). Про це говорить Держстат,

– уточнив Денисов.

Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму вплинуть на малий та середній бізнес. Адже сплачувані ним податки прив’язані саме до цих показників. Отже, податкове навантаження зросте.

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Зростання заробітної плати та регульованих державою тарифів вплине на загальний рівень інфляції, який урядом запланований як 7,4%. Станом на листопад 2018 року, НБУ оцінював річну інфляцію на рівні 10%, а Держстат – 11,1% (уряд заклав у діючий бюджет показник 9%).

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