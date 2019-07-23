Як новачки перемогли старих політиків: мажоритарники партії "Слуга народу"

Більшість старих політиків не потрапила до Верховної Ради за мажоритарними округами, адже здебільшого перемогу здобули нові обличчя. Деякі з них ніколи не мали жодного відношення до політики. Тож кого отримає наступна Рада, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Для українців обіцянок Сергія Штепи виявилося достатньо, аби весільний фотограф обіграв на мажоритарному окрузі в Запоріжжі власника "Мотор січі", нардепа чотирьох скликань В'ячеслава Богуслаєва.

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Офіційно Штепа – тимчасово безробітний, але на запорізьких сайтах пропонує послуги весільного фотографа. Година зйомки – 1900 гривень, весь день – до 12 тисяч.

До прикладу, зарплата народного депутата з надбавками – 30 тисяч гривень в місяць. Ми зв'язалися Сергієм, аби розпитати про його плани в Раді. Однак майбутній нардеп сказав, що не готовий давати інтерв'ю.

Випадок у Запоріжжі не єдиний. Наприклад, на Київщині одіозний нардеп із кола п’ятого Президента Порошенка Ігор Кононенко програв ведучому "1+1" Олександру Дубинському.

У Києві нардеп від "БПП" Олександр Третьяков поступився місцем ресторатору Миколі Тищенку.

А Дмитро Андрієвський – керівнику студії "Мамахохотала шоу" Романові Грищуку. Від Черкащини до парламенту проходить ведучий Олександр Скічко.

На Харківщині замість Олександра Грановського мандат отримає блогер з громадянством Ізраїлю Олександр Куницький.

Цими парламентськими виборами українці показали абсолютно нову тенденцію, кажуть соціологи. Замість тих кандидатів, які роками працювали в Округах, засівали їх, обирали зовсім невідомих людей, деякі з них не мають і опосередкованого відношення до політики.

Дуже часто люди не знали прізвища, за які голосувати і питали: "А де тут в цьому списку від «"луги народу",

– розповіла соціолог Ірина Бекешкіна.

Фактично українці голосували не за "Слугу народу", а за Президента Зеленського. "Бренд "Зе-команди", а також Зеленського самого, він вже додає старту людям без імені. Людям, які фактично є без якогось статусу, додає, як мінімум 15%", – пояснив політолог Тарас Семенюк.

На виборців, зокрема, вплинула втома від старих політиків, які роками при владі, але нічого не змінюють.

Приблизно десь так мислив український народ: "Давайте ми тих, що добре розбираються, але на цьому добре наживаються, відсунемо. А запустимо туди тих, хто хай і не розбирається, але і ніяк не причетний до попередніх",

– заявив політичний експерт Олександр Солонтай.

Експерти прогнозують, що ейфорія від перемоги мине дуже швидко, як тільки новообрані нардепи зайдуть до парламенту та зрозуміють, що таке українська політика. А допоможуть їм в цьому старі політичні сили, які теж проходять до парламенту.