Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді: відео
Новачки збірної України пройшли посвяту в національній команді. За традицією, ця процедура означає, що футболістам потрібно заспівати пісню перед партнерами.
Хлопці розділилися на дві музичні групи: тріо склали Євген Макаренко, Олег Данченко та Василь Кравець, а дуетом виступили Роман Яремчук, який дебютував у матчі проти Чехії, з Андрієм Цуріковим.
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Дивіться самі, як це було:
Посвята Яремчука і Цурікова
Посвята Макаренка, Кравця і Данченка
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Джерело: 24 Канал
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