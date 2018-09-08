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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді: відео

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Дебютанти збірної України заспівали на посвяті
Дебютанти збірної України заспівали на посвяті / ФФУ

Новачки збірної України пройшли посвяту в національній команді. За традицією, ця процедура означає, що футболістам потрібно заспівати пісню перед партнерами.

Хлопці розділилися на дві музичні групи: тріо склали Євген Макаренко, Олег Данченко та Василь Кравець, а дуетом виступили Роман Яремчук, який дебютував у матчі проти Чехії, з Андрієм Цуріковим.

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Дивіться самі, як це було:

Посвята Яремчука і Цурікова

Посвята Макаренка, Кравця і Данченка

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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