Як новачки збірної України співали "Червону руту" на посвяті: відео

У збірної України з футболу є традиція – новачки співають пісні під час посвяти на першій спільній вечері. Цього разу такими новачками стали Мар'ян Швед та Віталій Миколенко. А вибрали вони для виконання "Червону руту".

Столичною резиденцією збірної став готель "Хаятт Рідженсі". Гравці прибули туди ще у понеділок, 12 листопада. Хлопці прибули до розташування опівдні — саме до обіду. Серед перших заселилися всі дебютанти — Віталій Миколенко, Мар'ян Швед, Андрій Борячук, а також Сергій Болбат, для якого цей виклик до національної команди став не першим, але прем'єрним від Андрія Шевченка.

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Саме Швед та Миколенко і першими виконували пісню на посвяті новачків. Зробили вони це на святковій вечері збірної України, присвяченій перемозі в групі Ліги націй УЄФА. До речі, на цю подію були запрошені й ті виконавці, які з різних причин не беруть участі у зборі, однак є гравцями основної обойми національної команди, і внесок частини з них у здобуття путівки до елітного дивізіону збірних Старого Світу не підлягає сумніву: Марлос, Ярослав Ракіцький, Сергій Сидорчук, Артем Бєсєдін, Іван Ордець.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари

Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано

Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо pic.twitter.com/ukk08dWwLT — FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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