Як "Новачок" потрапив в організм пари з Еймсбері: версія експерта із хімічної зброї

45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc – пара, що 4 липня отруїлася "Новачком" у британському містечку Еймсбері – могли знайти викинутий контейнер або шприц, використані для перенесення нервово-паралітичної речовини на місце, де було здійснено замах на життя екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, і випадково зазнали його впливу.

За інформацією ЗМІ, постраждалі побували в Садах королеви Єлизавети, поруч з якими в березні знайшли непритомних Скрипалів, передає The Daily Mail.

Читайте також: Нове отруєння у Солсбері схоже на "справу Скрипалів": ЗМІ розсекретили деталі

Наразі поліція шукає джерело смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким отруїлася пара. Як зазначається, Стерджес стало погано о 11:00 в суботу, а Роулі знепритомнів у себе в ванній ближче до вечора того ж дня.

Видання додає, що Роулі є зареєстрованим героїновим наркоманом.

Головний санітарний лікар Великобританії Саллі Дейвіс закликала громадян країни "не підбирати невідомих предметів або небезпечних об'єктів, на кшталт голок і шприців".

Експерт із хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон прокоментував для газети, що "Новачок" може місяцями зберігатися у шприці і всього "декількох молекул" досить, щоб завдати шкоди здоров'ю людини.

Думаю, можна припустити, що (Стерджесс і Роулі) підібрали шприц. Імовірно, вони самі ввели собі цю речовину. Всього декількох молекул досить, щоб завдати шкоди здоров'ю, але тільки в разі проникнення в кров. Ми знаємо, що кілька людей контактували зі Скрипалями, але не постраждали,

– зауважив він.

Читайте також: Великобританія вимагає пояснень у Росії через нове отруєння "Новачком"