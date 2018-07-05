Як "Новачок" потрапив в організм пари з Еймсбері: версія експерта із хімічної зброї
45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Стерджеcc – пара, що 4 липня отруїлася "Новачком" у британському містечку Еймсбері – могли знайти викинутий контейнер або шприц, використані для перенесення нервово-паралітичної речовини на місце, де було здійснено замах на життя екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, і випадково зазнали його впливу.
За інформацією ЗМІ, постраждалі побували в Садах королеви Єлизавети, поруч з якими в березні знайшли непритомних Скрипалів, передає The Daily Mail.
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Наразі поліція шукає джерело смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким отруїлася пара. Як зазначається, Стерджес стало погано о 11:00 в суботу, а Роулі знепритомнів у себе в ванній ближче до вечора того ж дня.
Видання додає, що Роулі є зареєстрованим героїновим наркоманом.
Головний санітарний лікар Великобританії Саллі Дейвіс закликала громадян країни "не підбирати невідомих предметів або небезпечних об'єктів, на кшталт голок і шприців".
Експерт із хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон прокоментував для газети, що "Новачок" може місяцями зберігатися у шприці і всього "декількох молекул" досить, щоб завдати шкоди здоров'ю людини.
Думаю, можна припустити, що (Стерджесс і Роулі) підібрали шприц. Імовірно, вони самі ввели собі цю речовину. Всього декількох молекул досить, щоб завдати шкоди здоров'ю, але тільки в разі проникнення в кров. Ми знаємо, що кілька людей контактували зі Скрипалями, але не постраждали,
– зауважив він.
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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння є причетною Росія.
Щодо випадку із отруєнням Стерджесс і Роулі у місті Еймсбері, розташованого неподалік сумнозвісного Солсбері, британська поліція заявила, розглядає можливість того, що ці два інциденти можуть бути пов'язаними.