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      Як новий уряд вплине на гривню: три варіанти розвитку подій

      818 Читать новость на русском
      Гривня укріплюється
      Гривня укріплюється / 24 канал

      Наразі гривня укріплюється, а іноземні гроші заходять в країну. Однак варто розуміти, що майбутня динаміка курсу буде залежати від нового формату уряду.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      За його словами, результати виборів більш-менш передбачувані, але от що буде зі сферою економіки далі –сказати складно.

      Ми можемо отримати технократичний уряд, який буде в змозі не тільки домовиться з МВФ, але і значно прискорити реформи. А це може призвести до такого притоку капіталу, що про сезонності можна буде забути швидше,
      – припустив Фурса.

      З іншого боку, зазначив фінансовий аналітик, ми можемо отримати "політичний" уряд і стандартне для України болото.

      Більш того, можемо отримати третій варіант – "уряд Коломойського" – і тоді доведеться забути про співпрацю з МВФ. А як результат, і про стабільний курс валют,
      – наголосив експерт.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 14 липня 2019

       

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      Теги: Новини України Гривня Кабінет Міністрів України Відеоблоги Курси валют Інвестиції
      Джерело: 24 канал
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