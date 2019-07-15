Як новий уряд вплине на гривню: три варіанти розвитку подій
Наразі гривня укріплюється, а іноземні гроші заходять в країну. Однак варто розуміти, що майбутня динаміка курсу буде залежати від нового формату уряду.
Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.
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За його словами, результати виборів більш-менш передбачувані, але от що буде зі сферою економіки далі –сказати складно.
Ми можемо отримати технократичний уряд, який буде в змозі не тільки домовиться з МВФ, але і значно прискорити реформи. А це може призвести до такого притоку капіталу, що про сезонності можна буде забути швидше,
– припустив Фурса.
З іншого боку, зазначив фінансовий аналітик, ми можемо отримати "політичний" уряд і стандартне для України болото.
Більш того, можемо отримати третій варіант – "уряд Коломойського" – і тоді доведеться забути про співпрацю з МВФ. А як результат, і про стабільний курс валют,
– наголосив експерт.
Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 14 липня 2019