Як новий Виборчий кодекс вплине на політичну корупцію: коментар експерта

Верховна рада України на цьому тижні має розглянути низку важливих документів, серед яких і оновлений Виборчий кодекс. Якщо уряд ухвалить цей законопроєкт, то вже восени 2020 року місцеві вибори відбудуться за новими правилами.

І президент, і представники його політичної сили наголошують постійно на тому, що мають бути забезпечені відповідні зміни щодо врегулювання питання місцевого самоврядування. Саме до цього вони прив'язують проведення місцевих виборів. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив політолог Петро Лещук.

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Політичний експерт пояснив, що головне ідеологічне підґрунтя системи з відкритими списками полягає в тому, що громадяни голосують не лише за політичну силу, але і за конкретних представників політичної сили.

Чим більша кількість людей, яких можна посунути, замінити, тим ближчою є ця система до системи з відкритими списками,

– відзначив Лещук.

На його думку, будь-яке розширення можливостей громадян впливати на списки – це крок на шляху до зменшення рівня політичної корупції.

Що передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Українці мають голосувати не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата. Раніше членів Ради обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.

Згідно з новим кодексом, парламент обиратимуть за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише два варіанти: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та представника від неї.

Оновлена виборча система

Експерт відзначив, що на місцевому рівні система з відкритими списками вже використовувалася під час останніх виборів. Щоправда, тоді вона викликала багато нарікань.

Це був своєрідний гібрид пропорційної і мажоритарної системи,

– зазначив Лещук.

За його словами, якщо ми говоримо про адекватне політичне представництво, то потрібно працювати саме над синхронізацією виборчих систем на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Відповідно, мають бути дотримані ключові вимоги суспільства, які стосуються саме системи з відкритими списками.

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Зауваження до нового Виборчого кодексу

Політолог наголосив, що Виборчий кодекс – це документ відповідної фундаментальної ваги і суспільного значення, відповідно до таких документів завжди буде чимало зауважень і запитань.

Володимир Зеленський 14 вересня наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт з пропозиціями президента.

Однак, на його думку, необхідно готуватися до обговорення, і багато що буде залежати від того, наскільки якісним і конструктивним воно буде.

Головне, щоб у підсумку, за результатами обговорення було випрацювано такий документ, який буде користуватися легітимністю і довірою з боку суспільства,

– прокоментував експерт.



Якими є пропозиції Зеленського щодо зміни виборчого законодавства / Інфографіка 24 каналу