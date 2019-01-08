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      Як обійми впливають на здоров'я

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      Обійми корисні для здоров'я людини
      Обійми корисні для здоров'я людини / ukr.media

      Доведено, що звичайний дотик може зменшити відчуття виключення та покращити настрій. А в деяких випадках – навіть зменшити відчуття болю.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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      У відомстві наголосили, що позитивні емоції поліпшують здоров’я і подовжують життя.

      "Наші думки здатні впливати на процеси у нашому організмі. Як виявили дослідники, люди, які позитивно сприймають світ, мають тенденцію до нижчого тиску, менше схильні до розвитку серцевих захворювань, краще контролюють вагу, у них здоровіший рівень цукру в крові", – йдеться у повідомленні.

      via GIPHY

      Для хворих людей дуже важливо мати позитивні емоції, це допоможе підвищити її імунітет і не дати розвинутися депресії. Навіть у невиліковно хворих людей якість життя може значно покращитися, коли вони не зациклюються на сумних переживаннях, а намагаються знайти щось позитивне у кожному дні.

      А обійми позитивно впливають на здоров'я завдяки тому, що в нашому тілі знаходиться безліч рецепторів, стимулювання яких, сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати й на вивільнення гормону стресу – кортизолу, що зменшує відчуття тривожності.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія
      Джерело: Здоров'я 24
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