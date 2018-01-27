Як обрання Мілоша Земана президентом вплине на стосунки Чехії та України

Мілош Земан переміг на виборах президента Чехії, обігнавши суперника всього на три відсотки. 73-річний політик і чинний глава держави отримує 51% голосів виборців. Його суперник Їржі Драгош вже визнав свою поразку й привітав переможця.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив експерт з міжнародних відносин Ігор Соловей.

Перемога Мілоша Земана була прогнозована, але в той же час і неочікувана. Адже після першого туру серед виборців спостерігався "обережний оптимізм". Всі сподівалися на мінімальний розрив між кандидатами, який був після першого туру.

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На жаль електорат, який голосував проти Земана не зміг мобілізуватися і відповідно подолати цей мінімальний розрив. Хоча, варто відзначити, що явка у другому турі була набагато більшою, ніж очікувалось. За нього голосували переважно мешканці малих містечок, а проти – центральні міста та закордонні округи.

Те, що Мілош Земан не є надійним партнером України, стало зрозуміло з його заяв. Він неодноразово наголошував, що Росія анексувала Крим законно. Президент буде далі продовжувати діяти в тому напрямку, який він обрав. Подальший розвиток відносин буде залежати не лише від Земана, але значною мірою і від уряду. Адже до цього часу радикальні заяви майбутнього президента, які шокували багатьох, не мали ніякого продовження, адже уряд Чехії значною мірою їх нівелював.