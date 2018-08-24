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Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря

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Як обрати рюкзак для школяра
Як обрати рюкзак для школяра / Фото з вільних джерел

Щоби вберегти дитину від проблем зі спиною, необхідно обрати правильний рюкзак.

Нейропсихолог Вадимом Ілляшенко розповів, за якими параметрами потрібно обирати рюкзак, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

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Обирати рюкзак потрібно з дитиною, щоб врахувати усі її бажання та приміряти його.

Критерії підбору рюкзака для школяра
Критерії підбору рюкзака для школяра

Рюкзак повинен мати дві широкі та м'які лямки (плечові ремені), додатковий ремінь на талії, щоб зменшити навантаження на спину. Обирайте рюкзак з середньою жорсткістю, але вона обов’язково має бути м’якою з боку спини дитини.

Звертайте увагу на вагу рюкзака, обирайте найлегші – менше кілограма. Також не варто купувати рюкзак "на виріст", він повинен звисати більш ніж на 10 сантиметрів нижче талії.

Експерти зазначають, що загальна вага рюкзака ні в якому разі не перевищувала 15% від загальної маси дитини.

Норми ваги рюкзака з підручниками та приладдям:

  1. для учнів I–II класів — 1,5–2,0 кілограми;
  2. для учнів III–IV класів — 2,0–2,3 кілограма;
  3. для учнів V–VI класів — 2,3–3,0 кілограми;
  4. для учнів VII–VIII класів — 3,0–3,5 кілограми;
  5. для учнів ІХ-ХІІ класів — 3,5–4,5 кілограми.

Шкільний рюкзак
Шкільний рюкзак

Нейрохірург радить розміщати найбільш важкі речі ближче до центру і до спини, що мінімізувати ризики травми спини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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