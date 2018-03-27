Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем

З 1 квітня 2018 року стартує офіційна національна кампанія з вибору лікаря: українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

Тим часом у пацієнтів все ще безліч питань до цієї кампанії. Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк та спікер МОЗ Олександр Ябчанка пояснили деталі підготовки і власне процедури підписання декларацій у рамках медичної реформи.

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Лікар – на все життя?

Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад. Але декларація не є юридичним документом і не підписується "раз і назавжди": у будь-який момент ви можете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.

Якщо я дуже рідко звертаюсь до лікарів, нічого про них не знаю, як вибрати?

У випадку, якщо не користуєтесь послугами лікарів часто, можна обрати того, хто найзручніший територіально. Приходите до медичного закладу, попередньо перевіривши, чи він підключений до системи "Електронне здоров'я" (про це детальніше далі у тексті), де є спеціальна наклейка-табличка – "Тут можна обрати лікаря". Або звертаєтесь до реєстратури – там теж мають спрямувати вас до лікарів, які готові підписати декларацію. І – підписуєте її. Пам'ятаємо ж, що в будь-який момент лікаря ж можна змінити, якщо він вас чимось не влаштує. Важливо внести себе в базу, щоб за необхідності можна було швидко обрати іншого лікаря.

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Якщо я прописаний не там, де живу?

Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання. Немає такої законодавчої вимоги – підписувати декларацію лише за місцем прописки. Ви можете обрати будь-якого лікаря, якому довіряєте і чиє місце розташування зручне для вас.

А якщо лікар мені відмовить у підписанні декларації?

Єдина можлива причина відмови лікаря у підписанні договору – якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.

А якщо пацієнт – "проблемний" і лікар не хоче з ним підписувати договір?

Знову ж таки – єдина причина відмови – гранична кількість пацієнтів уже набрана. Якщо у вас є сумніви щодо чесності лікаря у цьому питанні, і ви підозрюєте, що він просто не бажає з якихось причин брати вас на обслуговування – зверніться до керівництва медичного закладу, в якому працює лікар, і поцікавтеся, чи дійсно він вже має максимальну кількість пацієнтів. Якщо ця інформація не підтвердиться – лікар зобов'язаний підписати з вами договір.

З іншого боку – якщо лікар вже відмовився вас обслуговувати – навіщо вам такий потрібен, як ви зможете йому довіряти? Адже головна чеснота сімейного лікаря – довіра пацієнта.

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Коли кінцевий термін вибору лікаря?

Це поняття у медичній реформі досить гнучке. Кінцевого терміну як такого немає. Ви можете і зовсім не підписувати ніякої декларації. Тут буде різниця тільки у фінансуванні. До 2020 року діятиме перехідний період, коли лікарі, які мають підписані з пацієнтами декларації, отримуватимуть оплату за них від НСЗУ, а за пацієнтів, які не мають підписаного договору, але звернулися до лікаря, заплатить держбюджет за "старими" правилами. Направлення до фахівців лікар так само даватиме навіть пацієнтам без підписаної декларації. З 2020 року "старі правила" фінансування не діятимуть – за пацієнта держава платитиме тільки тому лікарю, з яким підписана декларація. Якщо ви не хворієте і не звертаєтесь до лікаря – можна і не підписувати декларацію. Але якщо захворієте після 2020 року і не матимете договору з лікарем – заплатите за себе з власної кишені.

Як підписати декларацію, куди йти?

Спершу – оберіть лікаря. Важливо: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я". Уточніть цю інформацію у реєстратурі або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті e-health.

Далі покроково:

1. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.

2. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему "Електронне здоров‘я". Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо.

Зверніть увагу: декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина і унеможливити будь-які спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМС-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. Так, після введення даних пацієнт отримує СМС із кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему "Електронне здоров‘я" для підтвердження.

Якщо у вас немає мобільного – не проблема: для підтвердження уповноважена особа медзакладу сфотографує чи відсканує оригінали ваших документів, щоб долучити їх до декларації в електронній системі.

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3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров‘я" примірник декларації для перевірки.

Уважно перевірте усі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу. Декларацію роздруковуватимуть доти, поки все не буде правильно.

4. Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи "Електронне здоров‘я" ще один примірник декларації.

Обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.

5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації.

Один із них залишається у вас, інший – у медзакладу.

6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему "Електронне здоров‘я".

Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли медзаклад увійде у реформу: автономізується та укладе договір з НСЗУ.

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