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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як обрати якісне морозиво: поради експертів

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Морозиво з маркуванням 4733 є якісним
Морозиво з маркуванням 4733 є якісним / unsplash.com

Влітку морозиво є найбільш популярним десертом, тому, щоб не нанеси шкоду організму, його потрібно правильно обирати.

Експерти радять звертати увагу не на ціну продукту, а на його склад, пише ICTV.

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Також при покупці одягайте уважно упаковування товару – наскільки вона є цілісною. Все тому, що при пошкодженні упаковки та недотриманні правил зберігання морозиво може перетворитися на отруту.

Фахівці зазначають, що вода, яка є із залишками морозива, є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів.

За державними стандартами морозиво розділено на три види: 4733 – морозиво з молочними жирами, 4734 – плодово-ягідне морозиво і 4735 – морозиво, що містить рослинні жири.

Найякіснішим вважається 4733, у якому не присутні рослинні жири – тільки молочні. Варто звертати увагу на термін зберігання – зазвичай це 10-12 місяців.

via GIPHY

Не варто купувати дешеве морозиво, оскільки воно з високим вмістом пальмової олії замість натурального молока. Морозиво з низькою вартістю містить дешеві, хімічні домішки, ароматизатори, барвники, стабілізатори смаку.

Експерти радять купувати пломбір і вершкове. Гірше за якістю – морозиво з комбінованим складом сировини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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