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Як обрати якісний шоколад: поради

09:12, сьогодні 215 Читать новость на русском
Як обрати якісний шоколад
Як обрати якісний шоколад / unsplash

Шоколад – це не лише смачно, а й корисно. З плиткою шоколаду приємно випити чашку каву, а ще часто ми шоколад додаємо до подарунків. Але обирати цей продукт варто дуже уважно! Як відрізнити якісний шоколад від неякісного – читайте в матеріалі.

Вивчайте склад

Найціннішими інгредієнтами в шоколаді вважаються какао-масло і терте какао. Якщо на упаковці написано, що вони входять до складу, значить, це не кондитерська плитка, а справжній шоколад.

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Деякі виробники хитрують і замінюють какао-масло іншими рослинними жирами (пальмова або кокосова олія) або використовують еквівалент какао-масла. Під цим словом ховається багато речовин, наприклад масло салового дерева, масло ши. Продукт з їх вмістом не може вважатися шоколадом.

Замість какао тертого можуть додавати какао-порошок. Це здешевлює продукт, але погіршує смакові якості, корисність шоколаду знижується.

Також до складу шоколаду зазвичай входить соєвий лецитин. Він вважається натуральним інгредієнтом, не шкідливий і в розумних дозах не впливає на якість продукту. Лецитин виконує роль згущувача і застосовується для того, щоб з шоколадом було простіше працювати під час виробничого процесу.

Ароматизаторів, барвників, підсилювачів запаху і смаку в якісному продукті бути не повинно.

Зовнішній вигляд

Основні ознаки якісного шоколаду – рівна глянсова поверхня. Якщо плитка матова, можливо, при виробництві використовувалося неякісна сировина. Або продукт піддався якимось зовнішнім впливам: підтанув або, навпаки, замерз. На розломі структура плитки повинна бути однорідною, якщо це не пористий шоколад.

Іноді буває, що на зворотному боці шоколадної плитки є невеликі розводи. Це добра ознака. Він говорить про те, що продукт був приготований за правильною технологією, в ньому немає або мало соєвого лецитину.

Сивий наліт, розшарування, нерівність форм свідчать, що шоколад, швидше за все, неправильно зберігали.

Шоколад має танути в руках

Справжній шоколад дуже швидко тане. Але якщо він розм'як відразу ж, як тільки ви взяли його в руки, це не дуже добра ознака. Швидше за все, продукт був неправильно темперований при виробництві.

Шоколад повинен танути в руках, але не миттєво, а через деякий час. Якщо шоколад не тане зовсім, не залишає ніяких слідів, це теж поганий знак. У його складі, швидше за все, міститься дуже багато лецитину, який змінює структуру продукту.

Хороший шоколад ламається з характерним хрускотом. Це говорить про те, що в ньому міститься какао-масло і какао терте.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради
Джерело: Lifehacker
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