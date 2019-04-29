Як очищають Донбас від мін: деталі від ДСНС
Спеціалісти ДСНС зі складу Об'єднаних сил за тиждень знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів на Донеччині та частині Луганщині.
Як повідомили на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, наразі пошуки і знешкодження мін та інших вибухонебезпечних предметів триває.
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Загалом з початку 2019 року піротехнічні підрозділи зі складу ООС очистили понад 136 гектарів, а також знешкодили 390 вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому місцеве населення може використовувати ці землі у господарчих цілях.
Варто зазначити, що з початку війни на Донбасі сапери ЗСУ знешкодили 177 тисяч 728 вибухонебезпечних предметів.
Джерело: 24 канал
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