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      Як очищають Донбас від мін: деталі від ДСНС

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      ДСНС за тиждень розмінували понад 73 гектари території на Донбасі
      ДСНС за тиждень розмінували понад 73 гектари території на Донбасі / www.ukrinform.uа

      Спеціалісти ДСНС зі складу Об'єднаних сил за тиждень знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів на Донеччині та частині Луганщині.

      Як повідомили на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, наразі пошуки і знешкодження мін та інших вибухонебезпечних предметів триває. 

      Читайте також: Під час розмінування "сірої зони" на Донеччині стався вибух: загинув український сапер

      Загалом з початку 2019 року піротехнічні підрозділи зі складу ООС очистили понад 136 гектарів, а також знешкодили 390 вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому місцеве населення може використовувати ці землі у господарчих цілях.

      Варто зазначити, що з початку війни на Донбасі сапери ЗСУ знешкодили 177 тисяч 728 вибухонебезпечних предметів.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України ДСНС Війна
      Джерело: 24 канал
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