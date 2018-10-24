Як очистити обличчя від макіяжу: поради Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з прихильниками секретами її ідеально гладкої шкіри. Зірка зізналась, що потрібно всього лише правильно очищати її щодня.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто з'являється на телебаченні та бере участь у світських заходах. При цьому зірка виглядає розкішно, підкреслюючи макіяжем природну красу. Та і без make-up вона приголомшує мережу. Маша Єфросиніна вирішила поділитись секретом її краси.

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За словами зірки, вона звертається за допомогою до косметолога. Відтак чітко знає, чому в неї може з'явитись вугор та як його уникнути.

Якщо поставити моєму косметологу питання: "Звідки у мене прищ?", вона у відповідь відразу спитає: "Знову лінувалася очищати обличчя після макіяжу?" У разі, якщо я самовіддано клянусь, що все очистила, як годиться, вона скаже: "Тільки молода шкіра "здатна" до висипання, а в'яла – немає". Так що я взагалі радіти їм повинна,

– з гумором зізналась Маша Єфросиніна.

Відтак телеведуча переконана: правильне зняття макіяжу – один із факторів здорової шкіри обличчя. Для самої Маші Єфросиніної догляд за лицем став своєрідним ритуалом. Тому навіть під час відпочинку чи відрядження вона завжди має три косметичні засоби, що дають їй змогу ідеально виглядати навіть без макіяжу:

1. Засіб для зняття макіяжу з очей.

2. Міцелярна вода для обличчя. Цей засіб замінює зірці молочко та тонік.

3. Щіточка і гель для вмивання – це, за словами Маші Єфросиніної, незамінний інструмент для очищення глибоких шарів шкіри.