Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.

Геннадій Труханов – міський голова Одеси – головний фігурант корупційної справи, яку ведуть детективи Національного антикорупційного бюро. Йому закидають – незаконне заволодіння майном під час купівлі одеською міськрадою приміщення колишнього заводу "Краян".

Труханова звинувачують у крадіжці грошей із міського бюджету. А це – десятки мільйонів гривень. Справа "Краяна" вже понад рік на слуху. Але лише зараз НАБУ та САП наважились напряму пред'явити підозру Труханову у тому, що він діяв протизаконно, погоджуючи купівлю "краяну" за бюджетні 185 мільйонів.

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Але ж в залі суду він усі звинувачення відкидав. Більше того. В залі суду він вдався до брехні. Пан Труханов міг би сказати, що він помилився, не маючи злочинного наміру, але ні – він стверджує, що рішення було правильне і все добре.

"Краян" – колишній державний завод, тут робили підйомні кран. Підприємство – банкрут з 2005 року. У 2015 його оцінили у 60 мільйонів гривень та виставили на продаж.

Але в ході аукціону ціна пішла на зниження . Головним гравцем тоді виступила литовська компанія "UAB Naster". "Литовці" викупили комплекс лише за 11 мільйонів гривень, поділили його навпіл. Половину продали одеській фірмі "Девелопмент еліт". Але вже за 11 з половиною мільйонів.

Мине лише кілька місяцiв і це саме приміщення забажає придбати Одеська міська рада, але вже у шістнадцятеро дорожче – за 185 мільйонів гривень.

19 жовтня 2016 року була позачергова сесія Одеської міської ради. Депутатів скликали терміново – на порядку денному дуже важливі рішення! Одне з них – купівля будинку під нові офіси для підрозділів мерії. Ціна питання всього – 185 мільйонів гривень.

Ще на сесії міськради у 2016 році я виступала до моменту голосування, і нагадувала своїм колегам, що є провадження по "Брокбізнесконсалт" – це підприємство, яке робило оцінку, сама ця угода має сумнівний характер,

– сказала депутат Одеської міської ради Ганна Позднякова.

Скільки насправді одеські чиновники наварили на купівлі "Краяну", і які схеми ще дотепер не потрапили у фокус детективів НАБУ – дивіться у розслідуванні ЦРУ.