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Телеканал новин 24 Новини Лікування
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією

10:48, сьогодні 69 Читать новость на русском

7 лікарняних клоунів – професійні актори дитячого театру. Щотижня вони приходять до онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні, щоб лікувати малечу сміхотерапією.

Клоуни старанно гримуются, вибирають сценічне вбрання та готують реквізити. Все як зазвичай, тільки за гримерку – лікарняне приміщення. І очікують на їхній виступ особливі глядачі.

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Перш ніж почали працювати із хворими дітьми, пройшли спеціальний тренінг.

Не можна дітей торкатися, тому що тактильні дотики можуть передавати інфекцію. Не можна сідати на ліжко, не можна в одному одязі ходити на вулиці і в приміщенні,
– наголосив актор одеського Театру юного глядача Сергій Демченко.

Лікарка Світлана Дікал, яка й запросила клоунів до лікарні, про таку терапію для малечі дізналася ще на початку 2000-х під час стажування у Лондоні. За кордоном актори за таку роботу отримують гроші, їх же українські колеги працюють безкоштовно. Їх винагорода – посмішки малечі.

"Лікарняні клоуни – це частина лікувального процесу, яка позитивно впливає на результат лікування. Тому що медиків діти негативно сприймають. Клоуни ж вносять радість і світло в їхнє перебування тут", – зазначила Дікал.

Здавалося б всього лише 5 хвилин вистави, а для маленьких пацієнтів – це хороший настрій, а отже більше шансів на боротьбу з хворобою.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Діти Новини Одеси Лікування
Джерело: 24 Канал
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