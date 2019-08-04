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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як одна з найбідніших об’єднаних громад на Волині змогла примножити свій бюджет у 6 разів

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      Ще кілька місяців тому Велимченська об’єднана громада була однією з найбідніших на Волині. Сьогодні ж до неї входять 4 села. До того ж, вона примножила свої доходи у 6 разів: тепер має власну амбулаторію та своїм коштом утримує школу й садочок. А керує цією громадою – наймолодша голова в Україні, якій усього 26 років.

      Менше року тому існування місцевої лікарні в селі Велимче була під загрозою. Її хотіли закрити, а всіх пацієнтів перевести до району. Проте медзаклад селяни відстояли, а потім – переоблаштували.

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      Тепер тут є власні фізкабінет і лабораторія. А одну з палат амбулаторії перетворили на денний стаціонар. А всю первинну допомогу люди отримують у своєму селі.

      Загалом, декларації з медичним закладом уклали понад 2,5 тисячі пацієнтів. Окрім жителів Велимче, ще з трьох сусідніх сіл, які входять в ОТГ.

      Усі кошти, які заплановано на медичну субвенцію на наш заклад, залишилися в нашій громаді. І ми їх можемо використовувати на заробітну плату, на медичне обладнання, на медикаменти, на хімічні реактиви для нашої лабораторії тощо,
      – каже сімейна лікарка Софія Жук.

      Відокремившись від району, об'єднаній громаді вдалось зекономити чималу суму на роботу амбулаторії. Оскільки заробленими коштами і виділеними з держбюджету – розпоряджаються самостійно.

      Позитивний вплив децентралізації на собі відчула ще й місцева школа. За майже 2 мільйони від заощаджених субвенцій у селі придбали новий шкільний автобус.

      До об’єднання бюджет 4 сіл становив 600 тисяч гривень, після – лише зароблене самостійно – 3,5 мільйони гривень, а разом із субвенціями – 27 мільйонів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Волинь Гроші
      Джерело: 24 канал
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