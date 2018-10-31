Як одягнути дитину на Хелловін 2018: приклади зіркових малюків

Ніч з 31 жовтня на 1 листопада у давнину вважалася найстрашнішою у році. Однак сучасне свято Хелловін щороку набирає все більше популярності у різних країнах. Так, якщо Ви не відзначаєте Хелловін, завжди цікаво піти на костюмовану яскраву вечірку навіть з дітьми.

Є безліч варіантів, як можна одягнути малюків на Хелловін. Пропонуємо переглянути, які костюми обрали деякі знаменитості для своїх діток.

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Популярна у світі італійська блогерка К'яра Ферраньї виховує 7-місячного сина Лео, якого народила від відомого репера Fedez.

Звісно, зірка не омине можливість цікаво відсвяткувати Хелловін 2018. Цього року вона залучила і дитину, підготувавши два образи.

Зранку Ферраньї одягнула Лео у блакитного дракона з ріжками і хвостом. А з чоловіком вони підготували костюми мисливців за привидами.



К'яра Ферраньї з сином Лео і чоловіком



Лео



Лео

Пізніше К'яра продемонстрували другий образ хлопчика. Так, Лео перетворився на Дракулу, одягнувши кумедний костюм із зображенням кажанів і з моторошною соскою у вигляді зубів вампіра.

Репер Fedez приміряв образ Бетмена, а К'яра – його напарника Робіна. До святкування подружжя залучило навіть свою собаку у плащі Супермена.



К'яра Ферраньї з сином Лео і чоловіком



К'яра Ферраньї з сином Лео і чоловіком



Син К'яри Ферраньї



К'яра Ферраньї з сином Лео

Ніжний та оригінальним образ підібрала зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер для своєї дочки Стормі. Дівчинка на Хелловін стала метеликом, аналогічний костюм одягнула і Кайлі.



Дочка Кайлі Дженнер Стормі



Кайлі з дочкою

Усі фото – Instagram