Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео

Уранці 17 квітня НСК "Олімпійський" у Києві розпочав підготовку до дебатів між кандидатами у президенти – Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Найімовірніше, вони відбудуться 19 квітня о 19:00. Що зараз відбувається на головному стадіоні України, читайте у нашому матеріалі.

До дебатів між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському" готуються з неабиякими запалом – таких безпрецедентних заходів навіть не було, коли до Києва приїжджали музичні зірки світового масштабу. Зокрема, за контрактом, який напередодні підписали керівництвом стадіону та штаби обох кандидатів, сюди до 19 квітня заборонено проходити навіть журналістам. Крім того, прохід закрито на територію "Олімпійського", що розташовується за парканом, хоча зазвичай туди можна потрапити без проблем.

Читайте також: НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де відбудуться президентські дебати

На самому ж стадіоні зараз продовжують монтувати сцени, яких буде дві – по одній для кожного з кандидатів: розташовуватимуться вони з протилежних боків. Щоправда, за таких умов залишається незрозумілим, як все ж Володимир Зеленський і Петро Порошенко дебатуватимуть.

Сцени, на яких дебатуватимуть Зеленський (ліворуч) і Порошенко (праворуч)

Зараз нові умови ставить команда президента. Що вони хочуть. Ось ми встановлюємо сцену. Вони хочуть зараз встановити другу сцену. Де ви бачили таке у світі, як ви уявляєте дебати двох кандидатів на двух сценах. Вони продовжують ділити людей,

– заявив у черговому відеозверненні Володимир Зеленський.

Натомість у команді Порошенка на такий закид відповіли просто: "Оскільки є одна сцена, то може бути і друга". Крім того, тут пропонують, щоб сцен на стадіоні взагалі не було. Щоправда, попри такі гучні заяви, сцену, де імовірно виступатиме президент, встановлюють прямо біля одного з входів, тим самим перекриваючи його.

Як монтують одну зі сцен на НСК "Олімпійський": дивіться відео

Щодо встановлення сцени посередині газону, як це планували спочатку, то це зробити не можливо, оскільки 24 квітня на "Олімпійському" проведуть українське "класіко" – футбольний матч між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем", і такий крок може пошкодити поле.

Планують на "Олімпійському" встановити й фан-зону, але єдиною вона також не буде. Наразі її планують поділити на 2 сектори, в кожному з яких перебуватимуть прихильники конкретного кандидата.

"Розсадка має бути, очевидно, в різних секторах стадіону. Ми розуміємо, якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, нескладно спрогнозувати, що така велика кількість людей, а очевидно, що на дебати прийдуть активні прибічники обох кандидатів… Питання безпеки є ключовим", – наголосив Олег Медведєв.

Читайте також: Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзя на "Олімпійському" виявився фейком

Загалом у команді Зеленського запропонували, аби 30% становили прибічники Порошенка, 30% – прихильники лідера "Кварталу 95", 40% будуть ті, хто поки не визначився.

"Це було б правильно, щоб не створювати "теплої ванни" жодному з кандидатів. Але подивимося, чи погодяться на це наші опоненти", – кажуть у "Зе!команді".

Як визначатимуть уподобання глядачів, поки залишається під питанням. Хоча штаби Порошенка та Зеленського уже почали збирати своїх прибічників. Так, для шанувальників президента у соцмережах поширюють анкети, за списками яких будуть пускати на стадіон, а команда шоумена запустила продаж квитків по 1 копійці (станом на вечір 17 квітня, продаж квитків припинено).

Так монтують сцени на "Олімпійському" / всі фото – theБабель

Схоже, що охочих відвідати дебати буде доволі багато. Сам НСК "Олімпійський" вміщує трохи більше ніж 70 тисяч осіб. У МВС прогнозують, що відвідувачів може бути близько 60 тисяч. У команді Зеленського, зі свого боку, заявили, що вони вже поширили 12 тисяч безкоштовних квитків.

Читайте також: Щоб Порошенко встиг на дебати на "Олімпійський", у ЦВК просять змінити графік

У скільки обійдуться дебати точної цифри наразі немає. За словами представників "Олмпійського", все залежатиме від багатьох факторів, зокрема технічних. На "Суспільному" ж назвали цифру 5-6 мільйонів гривень, а у Зеленського – 6-8 мільйонів гривень. Відповідно до закону, гроші на дебати йдуть з державного бюджету. Представники шоумена заявили, "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід". Відтак, вони пропонують кожному із штабів віддати приблизно по 3-4 мільйони.

"Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці ресурси", – сказав речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олмпійському": дивіться відео

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, щоб кожен із учасників дебатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи на "Олімпійському", але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.



10 фактів про теледебати кандидатів на посаду президента